BE OPEN-Community gibt Gewinner der offenen Ausschreibung #BEOPENCleanEnergy zur Unterstützung des SDG7 der UN bekannt

London (ots/PRNewswire)

BE OPEN, eine kreative Denkfabrik, die von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, gibt den Gewinner von #BEOPENCleanEnergy, einer kreativen offenen Ausschreibung in allen sozialen Medien, bekannt.

BE OPEN ist der Ansicht, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation sich nicht nur auf die Kunst- und Designbranche beschränkt. Die Reihe von Online-Challenges richtet sich an jene kreativen Köpfe auf der ganzen Welt, die ihre Augen offen halten, Inspiration im Alltag finden und in der Lage sind, diese mithilfe ihrer eigenen einzigartigen Vision umzusetzen.

Die offene Ausschreibung BEOPEN Clean Energy widmet sich der Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen und konzentriert sich insbesondere auf SDG7, das dazu aufruft, den „Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle zu sichern".

Das Thema Energie steht im Mittelpunkt der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und des Pariser Abkommens zum Klimawandel. Die Gewährleistung des Zugangs zu erschwinglicher, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle wird Milliarden von Menschen eine neue Welt der Möglichkeiten eröffnen: neue wirtschaftliche Chancen und Arbeitsplätze, bessere Bildung und Gesundheit, nachhaltigere, gerechtere und integrativere Gemeinschaften und einen besseren Schutz vor dem Klimawandel.

Um mehr Menschen zu ermutigen, aktiv zu werden und weltweit an nachhaltigen Initiativen teilzunehmen, haben wir vorgeschlagen, Bilder zu posten, die eine sauberere, sicherere, glücklichere und nachhaltigere Welt zeigen, die mit erschwinglicher und sauberer Energie erreichbar ist.

BE OPEN lobt alle, die mit dem Hashtag #BEOPENCleanEnergy über Instagram Bilder gesendet haben, die dieses Thema widerspiegeln und so die Fähigkeit der Menschen feiern, die Realität um sie herum kreativ zu interpretieren. Die Mitglieder der BE OPEN-Community haben aus einer Liste von Beiträgen mit den meisten Likes von Instagram-Nutzern den Gewinnerbeitrag ausgewählt.

Unsere Glückwünsche und der Preis von 300 € gehen an Instagram-Nutzer/in bacchetta für das Bild eines farbenfrohen Herbstfeldes mit Windturbinen, die sich gegen den klaren blauen Himmel abheben.

BE OPEN ist eine weltweite Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, eine Denkfabrik, deren Aufgabe es ist, Menschen und Ideen von heute zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Sie ist eine kulturelle und soziale Initiative, die von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet wurde.

Original-Content von: BE OPEN Foundation, übermittelt durch news aktuell