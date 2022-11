BE OPEN Foundation

BE OPEN startet „Better Energy by Design": Internationaler Wettbewerb für junge Kreative mit Fokus auf SDG#7 der Vereinten Nationen

„Better Energy by Design" ist ein internationaler Wettbewerb, der von der philanthropischen Bildungsinitiative BE OPEN und ihren Partnern veranstaltet wird. Er richtet sich an Studierende, Hochschulabsolventen und junge Berufstätige, die sich weltweit auf die Bereiche Kunst, Design, Architektur und Medien spezialisiert haben. Der Wettbewerb soll junge Kreative dazu ermutigen, innovative Lösungen für eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft zu entwickeln. Der Schwerpunkt des Wettbewerbs liegt auf den SDG7 der Vereinten Nationen: Erschwingliche und saubere Energie

„Der Übergang zu sauberer, nachhaltiger Energie ist keine Option mehr... Sauberes, auf erneuerbaren Energien basierendes grünes Wachstum ist die EINZIGE Alternative für eine nachhaltige Entwicklung", sagte Ban Ki-moon, der 8. Generalsekretär der Vereinten Nationen. Es ist offensichtlich geworden, dass trotz beachtlicher Fortschritte bei den in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgelegten Energiezielen die Bemühungen um SDG7 weiter verstärkt werden müssen. Die Staats- und Regierungschefs der Welt sind sich auch einig, dass SDG7, das „erschwingliche, zuverlässige, nachhaltige und moderne Energie für alle bis 2030" fordert, das Herzstück der übrigen SDGs ist und dass es ohne Fortschritte bei SDG7 unmöglich sein wird, die Agenda 2030 zu erreichen.

BE OPEN ist der festen Überzeugung, dass Kreativität ein wesentlicher Bestandteil des Übergangs zu einer nachhaltigen Existenz ist. Um die SDGs der Vereinten Nationen zu erreichen, müssen wir über den Tellerrand der Ziele hinausschauen. Wir brauchen kreatives Denken - Design Thinking - und kreatives Handeln. Design spielt eine entscheidende Rolle als Instrument oder Vehikel für die Umsetzung der UN-SDGs.

Elena Baturina, Gründerin von BE OPEN, erklärt das Ziel des Projekts: „Ich glaube, dass die Wettbewerbsreihe von BE OPEN, die sich auf die SDG-Agenda konzentriert, ein effizientes Instrument für die Suche nach innovativen Ideen und potenziellen Partnern ist, die in der Lage sind, diese im Energiesektor zum Leben zu erwecken. Mit diesem Wettbewerb können wir das Bewusstsein für das SDG7 schärfen und zur Erreichung dieses Ziels beitragen, indem wir die besten Designideen und ihre Schöpfer auszeichnen, präsentieren und fördern."

Die Projekte für den Wettbewerb müssen sich auf eine der folgenden Einreichungskategorien beziehen: Powered by Renewables, Save More Energy, und Reducing Energy Gap.

BE OPEN wird die besten Arbeiten mit Geldpreisen sowie mit Ehrenpreisen auszeichnen: Erster Preis - 5.000 €, zweiter Preis - 3.000 €, dritter Preis - 2.000 €, Founderʼs Choice Preis - 3.000 €, Public Vote Preis - 2.000 €.

Weitere Informationen über das Wettbewerbsprogramm, die Förderfähigkeit, das Einreichungsverfahren und den Zeitplan finden Sie auf der Website.

