BE OPEN präsentiert den letzten Gewinner von DESIGN TO NURTURE THE PLANET, einem internationalen Wettbewerb zur Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele

Der jüngste Wettbewerb von BE OPEN „Design to Nurture the Planet" („Design zum Wohle des Planeten") zielte darauf ab, das Talent und die Kreativität der globalen Gemeinschaft auf SDG2 zu lenken: Zero Hunger Unter dem Motto „Zero Hunger" („Kein Hunger") geht es bei SDG2 nicht nur um die Beendigung des Hungers, sondern auch um die Erreichung von Ernährungssicherheit und verbesserter Ernährung sowie die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Im Rahmen des Wettbewerbs wurden innovative Lösungen gesucht, die dazu beitragen können, unsere Ernährungssysteme umzugestalten, um die Ernährungsunsicherheit zu beenden und bessere Bedingungen für eine gerechte und ökologisch wohlhabende Welt zu schaffen.

Ziel des Wettbewerbs ist es, ist die Anerkennung und Förderung von Top-Design-Projekten, die von der jüngeren kreativen Generation entwickelt wurden und in der Lage sind, die vom Programm der Vereinten Nationen eine nachhaltige Entwicklung gestellten Aufgaben zu bewältigen und neue, wirkungsvolle Ideen umzusetzen.

Die Organisatoren sind sich sicher, dass Kreativität der Schlüssel ist und die Entwicklung dieser Lösungen Design Thinking, gründliche Forschung und Analyse, kreative Nutzung multifunktionaler Komponenten und die Anwendung ökologischer und nachhaltiger Designprinzipien erfordert.

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden insgesamt fünf Preise vergeben: Neben dem ersten, zweiten und dritten Preis in Höhe von 5 000, 3 000 und 2 000 Euro, die von der Fachjury vergeben wurden, wurde der Gewinner des „Public Vote"-Preises durch eine Online-Abstimmung der Öffentlichkeit ermittelt, und der Preisträger des „Founder's Choice"-Preises wurde von der Gründerin von BE OPEN, der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina, ausgewählt.

Der letzte der fünf Preise in Höhe von 3.000 € geht an Kate Diab aus Kanada für das Projekt BAC-CYCLE. Die Lösung besteht darin, die landwirtschaftliche Lebensmittelproduktion in den Städten zu fördern, indem ein nachhaltiger Kreislauf von Anbau, Verarbeitung, Vertrieb, Verbrauch und anschließendem Recycling von Lebensmitteln in dicht besiedelten Gebieten geschaffen wird. Das Projekt will die Kosten für den Abtransport von Lebensmittelabfällen aus den Städten senken, indem es platzsparende lokale Recyclinganlagen schafft, die Abfälle mit Hilfe natürlicher Bakterien in einen hervorragenden ökologischen Dünger verwandeln. Das Nebenprodukt der Bakterien, die organische Stoffe verarbeiten, ist Methan, das leicht zur Stromerzeugung genutzt werden kann.

Dies ist das dritte Jahr, in dem BE OPEN an der Durchführung von Wettbewerbsprogrammen beteiligt ist, die Ideen und Projekte zur Förderung der nachhaltigen Ziele der Vereinten Nationen (SDG) sammeln. Frühere Programme konzentrierten sich auf SDG11: Nachhaltige Städte und Gemeinden und SDG12: Verantwortungsbewusster Konsum und verantwortungsvolle Produktion.

