Elena Baturinas Think-Tank startet mit #BEOPENmy2021 einen Open Call zur kreativen Umsetzung des vergangen Jahres

BE OPEN, ein kreativer Think-Tank, der von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, startet seinen nächsten globalen offenen Aufruf über soziale Medien. Mit offenen Aufrufen, bei denen die Teilnehmer aufgefordert werden, ihre Visionen in möglichst anschaulicher Form mitzuteilen, zielt BE OPEN darauf ab, innovative Ansätze zu ermitteln und kreative Verbindungen für Menschen auf der ganzen Welt zu schaffen.

Das Ende des Jahres ist in der Regel ein Moment, in dem man eine Bilanz der vergangenen Monate zieht. Es ist die Zeit der Selbstreflexion, des Rückblicks und der Einschätzungen von Lektionen und Erfolgen des vergangenen Jahres. Wie werden Sie sich an das Jahr 2021 erinnern? Ging es in diesem Jahr um Herausforderungen und Krisen oder um persönliches Wachstum und Errungenschaften?

Wie würden Sie Ihr Jahr in einem Bild oder Video zusammenfassen? Welches Bild, das Sie im Laufe des Jahres aufgenommen haben, spiegelt am besten wider, was Sie dabei empfinden? Wir laden Sie ein, sich zurückzulehnen und über das zu Ende gehende Jahr nachzudenken und den herzerwärmendsten oder herausragendsten, bemerkenswerten Moment mit der Welt zu teilen, indem Sie an unserem neuen offenen Aufruf #BeOpenMy2021 auf Instagram teilnehmen.

Teilen Sie Ihr Bildmaterial mit dem Hashtag #BeOpenMy2021, und lassen Sie uns gemeinsam eine schöne, vielfältige und einzigartige Leinwand für 2021 schaffen.

Der letzte Tag für die Teilnahme ist der 30. Januar 2021. Die Mitglieder der BE OPEN-Community wählen anschließend den Gewinnerbeitrag aus einer Auswahlliste von Beiträgen mit der höchsten Anzahl von „Likes" von Instagram-Benutzern aus. Der Gewinner erhält einen Preis von 300 €.

BE OPEN ist davon überzeugt, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation nicht auf die Kunst- und Designindustrie beschränkt ist. Die Reihe der Online-Challenges richtet sich an kreative Köpfe rund um den Globus, die ihre Augen offen halten, die Inspiration im Alltag finden und in der Lage sind, sie mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umzusetzen.

BE OPEN ist eine globale Initiative zur Förderung von Kreativität und Innovation, ein Think-Tank, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, heute Menschen und Ideen zu fördern, um Lösungen für morgen zu entwickeln. Es handelt sich um eine kulturelle und soziale Initiative, die von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet wurde.

