OPTATEC 2022: Guide Sensmart enthüllt weltweit erste tragbare MP-Wärmebildkamera

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Nach einer zweijährigen Pause fand vom 18. bis zum 20. Oktober 2022 die 15. Optatec, die internationale Fachmesse für optische Technologien, Komponenten und Systeme, wieder in der Messe Frankfurt statt. Guide Sensmart hat hier seine PT-Serie vorgestellt, die weltweit erste tragbare Wärmebildkamera mit Infrarot-Auflösung im Megapixel-Bereich.

PT-Serie: fortschrittliche Wärmebildkamera der nächsten Generation

Vor der Markteinführung dieser Vorzeigekamera hat Guide Sensmart bemerkenswerte Fortschritte auf dem Markt für High-End-Wärmebildkameras gemacht: Ende letzten Jahres brachte das Unternehmen seine erste tragbare Hochleistungs-Infrarot-Wärmebildkamera, die PS800, mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln auf den Markt. Zehn Monate später betritt nun die leistungsstarke Wärmebildkamera mit einer Auflösung von 1280 x 1024 das Megapixel-Zeitalter. Sie bietet ein deutlich höheres Maß an fachlicher Klarheit und stellt so sicher, dass die Bilder einfach zu erkennen sind, und hilft beim Ermitteln kleinster Temperaturschwankungen, die auf entstehende Fehler und Probleme hinweisen. Dank des hellen 5,5-Zoll-LCD-Multipoint-Touchscreens und eines um 90° drehbaren Objektivmoduls können die Benutzer elektrische oder mechanische Probleme unter schwierigen Fertigungs- und Produktionsbedingungen und an schwer zugänglichen Stellen einfach und bequem diagnostizieren.

Die PT-Serie bietet neuartige Funktionen für Wärmebildkameras

Weitwinkel- und Teleaufnahmen sind mit den beiden sichtbaren 8-MP- und 16-MP-Objektiven gleichermaßen möglich.

Der Datenaustausch zwischen dieser Kamera und einem anderen Mobilgerät erfolgt durch NFC-One-Touch-Übertragung in nur 5 Sekunden.

Solange ein Update verfügbar ist, können die Benutzer die PT-Serie über die Over-the-Air-Update-Funktion (OTA) aktualisieren.

Das 5G-Modul bietet den Nutzern ein extrem zuverlässiges Netz mit der von ihnen benötigten niedrigen Latenz. Erstmals wird damit eine Infrarot-Wärmebildkamera in einem 5G-Netz eingesetzt.

Vielfältige Anwendungsgebiete mit der PT-Serie

Die PT-Serie bietet eine breite Palette an Einsatzmöglichkeiten in Sektoren wie der Elektrizitätswirtschaft, der Eisenmetallurgie, der Petrochemie, der industriellen Fertigung, der Gebäudeinspektion und der wissenschaftlichen Forschung.

Guide Sensmart wird die PT-Serie auch auf seiner nächsten Veranstaltung, der Global Automotive Components And Suppliers Expo im November, präsentieren. Die Veranstaltung bietet eine gute Gelegenheit, mehr über die PT-Serie zu erfahren.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart ist die Tochtergesellschaft von Guide Infrared (SZ.002414), dem weltweit führenden Hersteller von Infrarot-Wärmebildsystemen mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Infrarotindustrie und Kapazitäten für die Serienfertigung. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.guideir.com/.

