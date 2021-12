Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd

Guide Sensmart stellt mit der MobIR2-Serie die weltweit ersten Autofokus-Wärmebildkameras für Smartphones auf der CES 2022 vor

Wuhan, China (ots/PRNewswire)

Guide Sensmart, der führende chinesische Anbieter von Infrarot-Wärmebildprodukten und -lösungen, setzt mit der Veröffentlichung der neuen, für Smartphones konzipierten Autofokus-Wärmebildkameras der MobIR 2-Serie erneut Maßstäbe. Die Produkte werden auf der kommenden Consumer Electronics Show (CES) vom 5. bis 8. Januar 2022 ausgestellt.

Die MobIR 2-Serie verfügt über das weltweit erste integrierte Autofokus-WLP-Infrarotmodul, mit dem die Kameras Objekte schnell fokussieren können, um klare Wärmebilder zu erzeugen.

Die MobIR 2-Serie ist effizient und vielseitig und eignet sich perfekt für den täglichen Gebrauch. Sie verfügt über zusätzliche Funktionen wie Nachtsicht und Temperaturmessung. Die berührungslose Temperaturmessung ermöglicht in den meisten Fällen eine genaue Messung, und die Nachtsicht hat eine effektive Reichweite von bis zu 100 Metern. Die Benutzer können die Kameras auch für Gebäudeinspektionen, Nachtsicht im Freien und andere Aktivitäten einsetzen.

Die MobIR 2 Serie besteht aus MobIR 2T und MobIR 2S. Das MobIR 2T ist mit einem 3,2-mm-Objektiv ausgestattet und kann sowohl für die Messung der Temperatur von Personen als auch für die industrielle Temperaturmessung eingesetzt werden. Seine Genauigkeit von ±2 °C ist vergleichbar mit Prüfgeräten der Industrieklasse. Das MobIR 2S ist mit einem 7-mm-Objektiv ausgestattet und verfügt über eine Nachtsichtfunktion mit einer Reichweite von 100 m sowie eine industrielle Temperaturmessung.

Die vielseitige MobIR 2-Serie von Guide Sensmart schont den Geldbeutel und ist in der Lage, die Bedürfnisse der Verbraucher in einer Vielzahl von Anwendungsfällen zu erfüllen, und ist gut positioniert, um in Zukunft ein unverzichtbares Werkzeug für den täglichen Gebrauch zu werden.

Interessierte Verbraucher können die MobIR 2-Serie am Stand Nr. 15995 auf der CES 2022 in Las Vegas in Aktion erleben. MobIR 2T und MobIR 2S können online über Alibaba erworben werden.

Informationen zu Guide Sensmart

Guide Sensmart ist die Tochtergesellschaft von Guide Infrared (SZ.002414), dem weltweit führenden Hersteller von Infrarot-Wärmebildverarbeitungssystemen. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der Infrarotindustrie und Kapazitäten für die Massenproduktion entwickelt und liefert Guide Sensmart qualitativ hochwertige, erschwingliche Wärmebildprodukte in großen Mengen in die ganze Welt, mit dem Ziel, die Wärmebildtechnik der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.guideir.com/.

Original-Content von: Wuhan Guide Sensmart Tech Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuell