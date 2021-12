SIMCom

SIMCom: 5G wird eine neue Revolution im IIoT bringen

Am 18. November veranstaltete SIMCom zusammen mit den Partnern Qualcomm und Ericsson das 5G-Webinar „IIoT Revolution in 5G Era", in dem die neuesten Innovationen im 5G IIoT-Bereich vorgestellt wurden.

5G ist ein Wendepunkt, der schnellere, stabilere und sicherere Verbindungen ermöglicht. Die Aktivitäten zur Evaluierung, Erprobung und Einführung des 5G-Kerns nehmen in allen geografischen Regionen erheblich zu. In der Fertigung birgt das IIoT großes Potenzial für die Qualitätskontrolle, nachhaltige und umweltfreundliche Praktiken, die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette und die allgemeine Effizienz der Lieferkette.

Als Katalysator für die digitale Transformation steht Qualcomm Technologies an vorderster Front und stellt dem Ökosystem die Lösungen zur Verfügung, um bestehende IoT-Systeme zu aktualisieren und 5G für das IoT Wirklichkeit werden zu lassen. Zu den Anforderungen des modernen IoT gehört der nahtlose Übergang von kabelgebundenen Fabriken zu drahtlosen Lösungen, die sowohl LTE- als auch 5G-Konnektivität unterstützen. Das Qualcomm 315 5G IoT-Modem wurde mit Blick auf Industrie- und Unternehmensanwendungen entwickelt. Es verfügt über eine erstklassige Leistung der Gigabit-Klasse, einen geringen Stromverbrauch und thermisch effiziente Funktionen, um eine neue Generation von schnellen, leistungsstarken und hochperformanten IoT-Lösungen zu ermöglichen.

Industrie 4.0 ist die Verschmelzung von Betriebs-, Informations- und Kommunikationstechnologien mit cyber-physischen Systemen, die durch fortschrittliche drahtlose Kommunikation und industrielle Internet-of-Things (IoT)-Dienste ermöglicht wird. Unternehmen der Fertigungsindustrie setzen auf 5G, um extrem niedrige Latenzzeiten, hohe Bandbreiten und zuverlässige Kommunikation für die Realisierung der intelligenten Fabrik zu ermöglichen. Wie von Ericsson erwähnt, bietet Ericsson 5G-Labortests an, die kosteneffizientes, zuverlässiges und sicheres Konnektivitätsmanagement und -betrieb für Unternehmen jeder Größenordnung überall auf der Welt ermöglichen.

SIMCom als führender Modullieferant hat die engste Zusammenarbeit mit Qualcomm und Ericsson. SIMCom 5G-Module wurden im IIoT-Bereich für verschiedene Anwendungen eingesetzt, wie z. B. UAV, 5G CPE, Industrie-Router, Live-Übertragungen. Das SIMCom 5G-Modul SIM8202G-M2 ist sehr klein und kann in allen Bereichen der intelligenten Lagerhaltung eingesetzt werden, um die Integration und Optimierung verschiedener Informationssysteme für die Automatisierungsausrüstung zu lösen, einschließlich Einkaufsverwaltung, Bestandsverwaltung, Auftragsverwaltung, Sortierung, Nachprüfung, Verteilung, Verwaltung von Standortinformationen usw. Mit der großen Bandbreite und der kurzen Latenzzeit von 5G-Netzwerken werden die Steuerung des Lagerbetriebs und die Aufgabenplanung effektiv verbessert, und die Fähigkeit zur Auftragsverarbeitung wird mehr als verdoppelt.

