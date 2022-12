International Mountain Tourism Alliance

Die Internationale Bergtourismus-Allianz hat einen neuen Rat und eine neue Führung gewählt

Guiyang, China (ots/PRNewswire)

Am 27. Dezember fand die zweite Generalversammlung der International Mountain Tourism Alliance (IMTA) erfolgreich statt. 138 Mitglieder aus fünf Kontinenten kamen per Videokonferenz zusammen. Die Leiter der IMTA zogen eine Bilanz der fünfjährigen Arbeit und schlugen die Entwicklungsziele für die nächsten vier Jahre sowie den Arbeitsplan für 2023 vor. Die Versammlung beriet und verabschiedete die Änderungsnotiz zur Satzung der International Mountain Tourism Alliance und andere damit verbundene Angelegenheiten.

Die Versammlung wählte den zweiten Rat und die Führung in geheimer Abstimmung. Dominique de Villepin wurde als Vorsitzender der IMTA wiedergewählt, He Yafei als stellvertretender Vorsitzender und Generalsekretär, Pansy Ho als stellvertretende Vorsitzende und Fu Yingchun als stellvertretender Vorsitzender und geschäftsführender Generalsekretär. Dies ist eine Gruppe von Führungskräften mit fortschrittlichen Ideen, Professionalität, internationaler Vision und großem Einfluss in der nationalen und internationalen Industrie. In den kommenden Jahren wird dieses Führungsteam die IMTA in eine glänzende Zukunft führen.

Die Versammlung wählte auch den zweiten Rat, der aus 41 Mitgliedern aus 22 Ländern und Regionen auf drei Kontinenten besteht. Francesco Francalli, ehemaliger Generalsekretär der Welttourismusorganisation (UNWTO), Wei Xiao 'an, ein bekannter chinesischer Tourismusexperte, Xu Jing, ehemaliger Direktor der Asien-Pazifik-Abteilung der UNWTO, Wu Xiaoli, stellvertretender Direktor der Informationsstation von Phoenix TV, und Chen Ping, globaler Vizepräsident der Internationalen Organisation Für VOLKSKUNST (IOV), wurden als Einzelräte gewählt. Die Recreation Vehicle Industry Association (RVIA), die Doppelmayr Seilbahnen GmbH, die Chimelong Group, das Global Tourism Economy Research Centre (GTERC) und weitere 32 Institutionen wurden als Gruppenräte gewählt. Diese hochrangigen, kompetenten und erfahrenen Einzel- und Gruppenräte mit internationalem Einfluss in der Tourismusbranche und verwandten Bereichen werden die IMTA weiter auf dem Weg zu einer weltbekannten Plattform für den Bergtourismus und einem internationalen Organisationsmodell voranbringen und eine internationale Tourismusorganisation mit einer vernünftigen Struktur, ausgezeichneten Fähigkeiten, einer breiteren Vision, Mut zur Entwicklung, Einigkeit und Zusammenarbeit sowie dem Vertrauen der IMTA-Mitglieder aufbauen.

Darüber hinaus wurden 19 Organisationen als neue Mitglieder in die IMTA aufgenommen, darunter die International Nordic Walking Association (INWA), die Provinzregierung von Pichincha in Ecuador und das Fremdenverkehrsamt von Gran Canaria in Spanien. Damit ist die Zahl der IMTA-Mitglieder mittlerweile von anfänglich 126 Organisationen und Einzelpersonen auf 194 gestiegen, und auch die Zahl der Mitgliedsländer und -regionen hat sich von 29 auf 34 erhöht. Die Mitgliederzahl wird kontinuierlich vergrößert, und die Mitgliederstruktur und das Layout werden weiter optimiert.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1975173/1.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-internationale-bergtourismus-allianz-hat-einen-neuen-rat-und-eine-neue-fuhrung-gewahlt-301711446.html

Original-Content von: International Mountain Tourism Alliance, übermittelt durch news aktuell