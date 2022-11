Viva Wallet

Viva Wallet und Klarna schließen europaweite Partnerschaft

Athen, Griechenland (ots/PRNewswire)

"Bezahlen mit Klarna" ergänzt jetzt die über 30 Zahlungsoptionen, die Viva Wallet seinem europäischen Händlernetzwerk anbietet; Eine neue Welt der Möglichkeiten und reibungslose Zahlungen für alle

Die europäische Cloud-basierte Neobank Viva Wallet wird das Angebot an Zahlungsoptionen für ihre Tausende von Händlern auf dem ganzen Kontinent weiter ausbauen. Klarna, mit 150 Millionen weltweit aktiven Nutzern und 2 Millionen Transaktionen pro Tag, ist die neueste Ergänzung der innovativen Online- und In-Store-Zahlungsplattformen von Viva Wallet. Durch diese Partnerschaft erfüllen Händler die Bedürfnisse einer neuen Generation von Käufern, die bequemere und flexiblere Zahlungsalternativen suchen, mit denen sie die Kontrolle über ihre Finanzen behalten.

Bezahlen Sie in 3, in 30 Tagen, jetzt oder entscheiden Sie sich für eine Finanzierung, um über 3 bis 36 Monate mit einem einzigen Klick zu bezahlen. Das Zahlungsangebot von Klarna ergänzt nun die Sammlung von über 30 Zahlungsoptionen von Viva Wallet, die alle wichtigen internationalen und lokalen Zahlungssysteme umfasst, um alle Transaktionen zu ermöglichen. "Bezahlen mit Klarna" wird denjenigen zur Verfügung stehen, die mit den Online- und stationären Verkaufsstellen interagieren, unterstützt von der Viva Wallet POS App die jedes Android-Handy in ein Kartenterminal verwandelt, und dem Smart Checkout -Zahlungsgateway für Online-Shops, "das es den Verbrauchern ermöglicht, wann und wie sie es bevorzugen zu bezahlen und dabei Zeit und Geld zu sparen", so Klarna.

"Wir bei Viva Wallet haben die gleiche Vision wie Klarna: Zahlungen einfach und reibungslos zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir einen so vorausschauenden Denker und führenden globalen Anbieter in der Zahlungsbranche zu unserer ständig wachsenden Liste von Partnern hinzufügen können. Gemeinsam verbessern wir das Einkaufserlebnis, um den Bedürfnissen des modernen Verbrauchers gerecht zu werden, und machen gleichzeitig den Integrationsprozess so zugänglich und einfach wie möglich für die Händler, die von diesem globalen Zahlungstrend profitieren möchten", kommentiert Alexandros Pappas, E-Commerce Director bei Viva Wallet.

"Bezahlen mit Klarna" auf den Viva Wallet-Zahlungsplattformen wird zunächst in ausgewählten europäischen Märkten eingeführt, darunter Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Schweden und Großbritannien.

Über Viva Wallet

Viva Wallet ist eine führende europäische Cloud-basierte Neobank, die die Zukunft des Zahlungsverkehrs schon heute ermöglicht. Mit einer Präsenz in 24 Märkten ist sie das Zahlungsinstitut mit der größten Präsenz in Europa. Viva Wallet hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Art und Weise, wie Unternehmen bezahlen und bezahlt werden, zu verändern, indem es wirklich einheitliche, aber dennoch lokalisierte, fortschrittliche digitale End-to-End-Zahlungslösungen und integrierte Bankdienstleistungen anbietet, die auf deren Bedürfnisse zugeschnitten sind. Zu den neuesten Innovationen gehören die "Tap-on-Phone Viva Wallet POS-App", die jedes Android-Handy in ein Kartenterminal verwandelt, und das "Smart Checkout"-Zahlungsgateway, das den Umsatz um bis zu 21 % steigern kann. Als Vertreter einer nachhaltigen bargeldlosen Wirtschaft nutzt Viva Wallet die Kraft seiner eigenen revolutionären Technologien, um digitale Zahlungsdienste in 17 Sprachen und 10 Währungen mit mehr als 30 Zahlungsarten anzubieten.

