Nahrungsergänzungsmittel von Swiss Pharmacan für sofortige klinische Studie zur Bestätigung der Wirksamkeit gegen Long-COVID zugelassen

„Die Anwendung von ArtemiC Support hat bereits nach wenigen Tagen eine deutliche Verbesserung der [Long-COVID]-Symptome gezeigt", erklärt der Forschungsmitarbeiter Dr. Francisco Mera Cordero von der katalanischen Gesundheitsbehörde DAP Costa de Ponent. COVID-19 ist im Wesentlichen eine Atemwegserkrankung mit möglichen Langzeitfolgen für andere Organe.[1]. Selbst nach der Genesung aus der akuten Phase entwickeln etwa 40 % [2] der erwachsenen COVID-19-Patienten langfristige COVID-Symptome. Studien zeigen, dass 70 % der Patienten Schäden an mindestens einem Organ davontragen.[3] „Diese Patienten sind stark geschwächt und können unter neurologischen Symptomen leiden – Parästhesie, Dysästhesie, Kribbeln im Gesicht, Armen oder Beinen, Energiemangel, starke Müdigkeit und sogar Atembeschwerden", so Mera Cordero weiter.

Swiss PharmaCan gibt den Beginn der klinischen Studie mit Glow LifeTech und MGC Pharmaceuticals bekannt, um das Behandlungspotenzial von ArtemiC™ Support bei Long-COVID-Patienten zu bestätigen

Dies folgt auf den erfolgreichen Abschluss der klinischen Phase-II-Studie an 50 Patienten mit COVID-19[4]

An der Studie nehmen 150 Erwachsene in Barcelona, Spanien, teil, die an Long COVID leiden

Die Patienten nehmen 6 Wochen lang 3 mal täglich 5 Tropfen ArtemiC Support

Genehmigt von der spanischen Ethikkommission am 9. Dezember 2021

Der erste Patient hat die Behandlung am 15. Dezember 2021 begonnen

Voraussichtlicher Abschluss im Februar 2022

ArtemiC Support ist ein Nahrungsergänzungsmittel, das weltweit ohne Rezept erhältlich ist

Die Schweizer PharmaCan AG und die Co-Sponsoren MGC Pharmaceuticals und Glow LifeTech geben den Beginn einer klinischen Studie bekannt, um die Wirksamkeit von ArtemiC Support bei der Verbesserung des klinischen Zustands des postakuten COVID-Syndroms (Long COVID) festzustellen. Die Studie wird in Kooperation mit UniversalDoctor in Spanien am medizinischen Forschungszentrum EAP Sardenya durchgeführt.

An der Studie nehmen 150 erwachsene Patienten mit einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion teil, die mindestens vier Wochen lang-COVID-Symptome und einen „Post Covid Functional Score" (PCFS) zwischen eins und vier hatten. ArtemiC Support wird oral in einer Dosierung von dreimal täglich fünf Tropfen über sechs Wochen verabreicht.

Die Bewertung des Ansprechens wird in zwei Schritten nach ein, zwei, drei und sechs Wochen nach Behandlungsbeginn gemessen: funktioneller Status gemäß dem PCFS und Symptomatologie gemäß der 10-stufigen Likert-Skala. Sieben Symptome werden bewertet: Atemnot, Husten, Asthenie, Anosmie, Ageusie, Kopfschmerzen und geistige Verwirrung.

ArtemiC Support ist ein klinisch getestetes Nahrungsergänzungsmittel mit drei natürlichen Inhaltsstoffen. Die MyCell™-Technologie verkapselt diese Wirkstoffe und ermöglicht eine sichere und effiziente Aufnahme durch die menschlichen Zellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.artemic.info/clinicalstudy

[1] https://www.unige.ch/communication/communiques/files/1516/2610/1454/2021.07.12_-_Press_Release_-_Long_Covid.pdf

[2] https://www.unige.ch/communication/communiques/files/1516/2610/1454/2021.07.12_-_Press_Release_-_Long_Covid.pdf

[3] https://bmjopen.bmj.com/content/11/3/e048391

[4] https://www.investi.com.au/api/announcements/mxc/37f87448-014.pdf

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1714308/Francisco_Mera__ArtemiC_Support_Study.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1714293/Swiss_Pharma_Logo.jpg

