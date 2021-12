Harry Winston, Inc.

THE HOUSE OF HARRY WINSTON ERÖFFNET EINEN NEUEN SALON IN MAILAND

Mailand (ots/PRNewswire)

Das Haus Harry Winston, legendärer „König der Diamanten" und internationale Luxusmarke, gibt die Eröffnung seines neuen Einzelhandelssalons in Mailand, Italien, bekannt. Der Salon befindet sich in der Via Montenapoleone, einem der prestigeträchtigsten und edelsten Einkaufszentren der Welt. Er beherbergt die exquisiten Schmuck- und Uhrenkollektionen von Harry Winston, darunter die feinsten Diamanten und seltensten Edelsteine, die heute erhältlich sind.

Der neue, 3.821 Quadratmeter große Salon ist so gestaltet, dass er die Eleganz und Intimität eines privaten Anwesens widerspiegelt. Die für das Haus charakteristische Farbpalette in sanftem Taupe und Grau wird durchgängig verwendet und ergänzt klassische Winston-Elemente wie maßgefertigte Lacke, Bronzeakzente und antike Bronzemöbel mit makellosen Marmorböden und maßgeschneiderten Kristalllüstern. Die Inneneinrichtung besteht aus speziellen Galerien für Brautmoden und Kollektionen, die die Breite des außergewöhnlichen Angebots von Harry Winston hervorheben und gleichzeitig den Kunden das für das Haus bekannte, sehr persönliche Einkaufserlebnis bieten. Private Verkaufsräume bieten die ideale Umgebung für ein diskretes und wirklich luxuriöses Einkaufserlebnis.

ÜBER HARRY WINSTON

Das 1932 in New York City gegründete Haus Harry Winston setzt auch heute noch Maßstäbe in der Herstellung feiner Schmuckstücke und hochwertiger Uhren. Vom Erwerb einiger der berühmtesten Edelsteine der Welt, darunter die Diamanten Jonker, Hope, Winston Legacy und Winston Blue, bis hin zum Schmuck der führenden Damen Hollywoods auf dem roten Teppich - seit mehr als acht Jahrzehnten ist Harry Winston ein Symbol für das Beste, was es gibt.

Harry Winston Via Montenapoleone 14, 20121 Milano, Italien

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1713586/Harry_Winston_Milan_Salon.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1708757/Harry_Winston_Logo.jpg

Original-Content von: Harry Winston, Inc., übermittelt durch news aktuell