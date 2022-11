couch:now

Das etwas andere Weihnachtsgeschenk: Gutschein für psychologische Hilfe

Mannheim (ots)

couch:now, die Ende 2021 gestartete, europaweit erste KI-gestützte Plattform für psychologische Online-Selbsthilfe, bietet zu Weihnachten 2022 erstmals Gutscheine für psychologische Hilfe. Dr. Stefan Junker, Mitinitiator von couch:now: "Mit unseren Gutscheinen unterstützen die Schenkenden das mentale Immunsystem ihrer Familienangehörigen oder Freunde." Die Gutscheine im Wert von jeweils 159 Euro bieten Hilfe für drei Bereiche: Paarthemen, bei Einsamkeit sowie gegen Stress, Erschöpfung oder Burnout. Dank der jahrzehntelangen Erfahrung führender Psychologen und Therapeutinnen und einem auf künstlicher Intelligenz basierenden Algorithmus erhalten die Beschenkten passgenaue Hilfen für einen gelungenen Start ins neue Jahr.

Paarthemen:

Die Geschenkgutscheine erschließen das Know-How 16 spezialisierter Paar- und Beziehungstherapeuten mit 80 Video-Bausteinen. Hier steuert beispielsweise die TV-Psychologin Brigitte Lämmle ihr Spezialwissen zu Paar- und Sexualthemen bei. Prof. Dr. Ulrich Clement ergänzt mit Bausteinen für medizinpsychologische Probleme das Beratungsprogramm.

Einsamkeit:

Mit den Gutscheinen erhalten die Beschenkten konkrete Hilfe bei Einsamkeitsgefühlen. Die 85 Video-Bausteine enthalten präzise Hinweise wie sie mit Enttäuschungen umgehen können, was gute Freundschaften ausmacht und wie sie Vertrauen (wieder)aufbauen können. Das Angebot hilft Menschen, denen es im persönlichen Umfeld an geeigneten Gesprächspartnern mangelt und die Anonymität bevorzugen. Die Gutscheine eröffnen das Know-How von 15 Professoren und weiteren anerkannten Psychologen wie Dr. Christian Firus (Oberarzt psychosomatische Klinik, Glottertal) sowie Ortwin Meiss (Leiter des Milton Erickson Instituts, Hamburg).

Erschöpfung:

Bei Stress und Burnout erschließen die Gutscheine das Fachwissen von 13 Psychologen und anerkannten Psychotherapeuten. Dr Hans-Günter Weeß beispielsweise forscht seit über 25 Jahren zu Schlafstörungen. Prof. Dr. Matthias Burisch leitet das Burnout-Institut Norddeutschland und bringt seine Kenntnisse rund um Burnouts in das Beratungsangebot ein. Mit dem Fachwissen der Experten stellt couch:now rund 70 Video-Bausteine bereit. "Die Preisexplosionen bei Strom, Gas und hohe Preise lebensnotwendiger Gütern stressen viele Menschen. Die Gutscheine eröffnen den Beschenkten erfolgversprechende Wege, um im neuen Jahr nicht zu entgleisen oder wieder zurück in die Spur zu finden," so Co-Gründer Dr. Stefan Junker.

Die Plattform von couch:now ist auch ein reichhaltiger Fundus für Menschen, die nicht selbst akut nach Hilfe suchen sondern grundsätzlich an psychologischen Themen interessiert sind. Mit den Geschenkgutscheinen können sie sich persönlich weiterentwickeln und einen Einblick in die Sprechzimmer renommierter Therapeuten gewinnen.

Original-Content von: couch:now, übermittelt durch news aktuell