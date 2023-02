Syntach AB

CRT 2023 wählt das Syntach Cardiac Support System für den Wettbewerb um die beste Innovation aus

Syntach AB ("Syntach") freut sich bekannt zu geben, dass das Syntach Cardiac Support System (Syntach CS) des Unternehmens für eine mündliche Präsentation im Rahmen des Best Innovation Competition ausgewählt wurde, die während der Jahrestagung CRT 2023 im Omni Shoreham Hotel in Washington DC vom 25. bis 28. Februar 2023 stattfinden wird. Die Syntach-Technologie hat sich auch für den CRT 2023 Top Innovation Award qualifiziert. Die Bekanntgabe des Gewinners erfolgt beim FDA Town Hall Luncheon am Dienstag, den 28. Februar 2023.

Cardiovascular Research Technologies (CRT) ist ein führendes Fortbildungsforum über neue kardiovaskuläre Technologien und Verfahren für Ärzte und medizinisches Fachpersonal. CRT bietet ein Forum für vorbildliche Fortbildung für interventionelle Kardiologen, allgemeine Kardiologen, Herz-Thorax- und Gefäßchirurgen, Leiter von Katheterlabors, Krankenschwestern und -pfleger, Techniker, Wissenschaftler und alle, die sich für kardiovaskuläre Medizin interessieren. Um sich den interventionellen und endovaskulären Spezialisten auf der CRT 2023 anzuschließen, senden Sie eine E-Mail an info@crtmeeting.org

Mehr als 64 Millionen Menschen leiden an Herzinsuffizienz, die weltweit eine der häufigsten Todesursachen ist. Syntach's Cardiac Support System ist ein neuartiges Gerät und eine Behandlungsmethode, die entwickelt wurde, um die natürliche Bewegung des Herzens zu verstärken und die natürliche Pumpe des Herzens wiederherzustellen, indem es auf die Bewegung der Mitralklappenebene während des Herzzyklus einwirkt und so jeden Herzschlag effektiver macht. Diese Technologie erfordert keine Operation am offenen Herzen und wird durch eine implantierte Batterie mit Strom versorgt, wodurch eine Antriebsleitung durch die Haut und viele der negativen Nebenwirkungen vermieden werden, die mit verfügbaren Hilfsgeräten verbunden sind.

Monica Tocchi, MD, PhD und der CEO und Gründerin von Meditrial USA Inc (Meditrial) wird das neuartige Herzunterstützungssystem von Syntach in einem Vortrag mit dem Titel "Minimalinvasive, vollständig implantierbare Herzunterstützungstechnologie zur Wiederherstellung der Herzfunktion bei Patienten mit Herzinsuffizienz" präsentieren. Während des Innovations HUB:

CRT's Best Innovation Competition Sitzung am Montag, den 27. Februar 2023, um 4:11 Uhr MEZ

Syntach und Meditrial haben kürzlich eine Partnerschaft bekannt gegeben, um die Entwicklung klinischer und regulatorischer Strategien für das innovative minimal-invasive Herzunterstützungssystem von Syntach zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Syntach bei dieser bahnbrechenden Technologie", sagte Dr. Monica Tocchi, Kardiologin und CEO von Meditrial "Syntach CS basiert auf aktuellen Forschungsergebnissen und neuen Erkenntnissen über die Bedeutung der Verschiebung der Mitralklappenebene, die 60 % des linksventrikulären Schlagvolumens ausmacht. Unabhängige Studien haben gezeigt, dass dieser Auslöser der Herzdysfunktion mit einer geringeren Überlebensrate und schwerwiegenden kardialen Ereignissen bei Patienten mit Herzinsuffizienz korreliert. In Tiermodellen für Herzinsuffizienz wurden durch die Wiederherstellung der natürlichen Bewegung der Mitralebene hervorragende präklinische Ergebnisse erzielt. Es sind klinische Studien geplant, um zu zeigen, dass dieses Gerät das Potenzial hat, die kardiale Funktionalität zu verbessern und die klinischen Ergebnisse zu steigern."

"Wir freuen uns, dass Syntach CS beim diesjährigen Best Innovation Competition vertreten sein wird", sagte Patrick NJ Schnegelsberg, CEO von Syntach. "Die jährliche CRT-Tagung bietet gezielte Bildungs- und Schulungsveranstaltungen, in denen neue Studiendaten erörtert, evidenzbasierte Forschung untersucht und die neuesten Techniken vorgestellt werden, die direkt in der klinischen und akademischen Praxis angewandt werden können. Dies ist das erste Mal, dass Syntach CS auf einem großen Kongress vorgestellt wird, und ich freue mich über die Anerkennung unseres innovativen therapeutischen Ansatzes, der einen entscheidenden ungedeckten Bedarf bei Patienten mit Herzinsuffizienz deckt.

Patrick NJ Schnegelsberg (CEO, Syntach) und Kristian Solem (VP Clinical Affairs und IP, Syntach) werden an der CRT2023-Konferenz teilnehmen und können unter info@syntach.com kontaktiert werden. Dr. med. Monica Tocchi erreichen Sie unter m.tocchi@meditrial.net.

Syntach AB hat seinen Sitz in Lund, Schweden, und entwickelt in Zusammenarbeit mit mehreren akademischen Forschungszentren innovative Herzunterstützungssysteme sowie Mitralklappen-Interventionssysteme. Syntach arbeitet mit der Cardiac MR Group in der Abteilung für klinische Wissenschaften und klinische Physiologie der Universität Lund zusammen. Das akademische Team der Universität Lund hat bei der Erforschung der Funktionsweise des Herzens Pionierarbeit geleistet.

