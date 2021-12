Louvre Abu Dhabi

Mit großem Tusch ins neue Jahr: David Guetta lässt in der Silvesternacht den Louvre Abu Dhabi aufleben

Der weltbekannte DJ und Produzent David Guetta ist für seine außergewöhnlichen Shows bekannt. Nach der erfolgreichen dritten Ausgabe seiner Show United at Home im Musée du Louvre in Paris an Silvester 2020, geht das Format in die Verlängerung: Gemeinsam mit dem Louvre Abu Dhabi bringt er Menschen aus der ganzen Welt zusammen und lädt zu einem spektakulären Abend ein. Weltweit können Fans die Show am 31.12.21 ab 21 Uhr unter folgendem Link nachverfolgen: https://davidguetta.lnk.to/NYE

Vor der ikonischen Kulisse des Museums tritt der DJ auf einer speziell angefertigten schwimmenden Bühne auf, untermalt von einer einzigartigen Lichtshow und den Projektionen aus der Sammlung des Louvre Abu Dhabi.

Manuel Rabaté, Direktor des Louvre Abu Dhabi, fügt hinzu: „Wir freuen uns darauf mit David Guetta, einer globalen Musikikone, zusammenzuarbeiten. Er hat den Louvre Abu Dhabi und seine Sammlungen als Kulisse für eine aufregende Silvestervorstellung für seine Fans ausgewählt. Das Event verbindet Kulturen weltweit und verdeutlicht das Bestreben Unterhaltung und Kultur von Weltrang nach Abu Dhabi zu bringen. Dies spiegelt unsere Vision wider, ein internationales Zentrum für Kunst, Kultur und Kreativität zu werden."

David Guetta verbindet mit seiner Musik Menschen weltweit, unabhängig von Kultur und Herkunft, und schenkt ihnen besonders in diesen Zeiten Freude, Hoffnung und Optimismus. Gemeinsam wollen wir in der Silvesternacht neue Erfahrungen, Ideen und Werte erforschen, die uns Menschen verbinden, und uns hilft zu erkennen, dass wir auch jetzt gemeinsam stark sind.

Superstar David Guetta sagte: "Der Louvre ist einer der kultigsten Veranstaltungsorte der Welt! Ich freue mich so sehr, nach dem Erfolg meines Pariser Livestreams im letzten Jahr, dieses Jahr in Abu Dhabi spielen zu dürfen. Es ist eine Ehre, dass ich eingeladen wurde, hier aufzutreten. Die überragende Produktion verspricht eine elektrisierende Show und eine fantastische Nacht zu werden. Ich kann es kaum erwarten, mit euch allen zusammenzukommen und das neue Jahr gemeinsam zu starten."

Die Weltklasse-Lichtshow wird von mehr als 500 Scheinwerfern auf der schwimmenden Bühne, der Kuppel des Louvre Abu Dhabi und dem umgebenden Wasser erzeugt. Umgeben von 20 Meter hohen Flammen, die in den Nachthimmel schießen, und in einer abgestimmten Choreografie das Set des DJs untermalen.

