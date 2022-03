Zepp Health

ZEPP HEALTH AUF PLATZ FÜNF DER WELTWEITEN SMARTWATCH-VERKÄUFE 2021

Cupertino, Kalifornien, 22. März 2022 (ots/PRNewswire)

Weltweite Verkaufszahlen stiegen in Brasilien, der Türkei, Italien und der Tschechischen Republik in Q4 2021 weiter an

Zepp Health (NYSE: ZEPP), weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart Wearables und Gesundheitstechnologie, hat das letzte Quartal 2021 mit einem weiteren starken und stetigen Wachstum abgeschlossen und belegt laut den neuen Daten des Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker der International Data Corporation (IDC) einen Top-5-Platz bei den weltweiten Verkäufen von Erwachsenen-Uhren.

Während des gesamten Jahres 2021 erzielten die führenden Marken von Zepp Health, Amazfit und Zepp, mit weltweit mehr als 6,81 Millionen ausgelieferten Uhren für Erwachsene eine höhere Wachstumsrate als das globale Gesamtwachstum.

Die globale Leistung des Unternehmens war im letzten Quartal 2021 durchweg beeindruckend: Es behauptete den ersten Platz in Brasilien und erreichte den ersten Platz in der Türkei, während es in Italien, Spanien, der Tschechischen Republik und Indonesien weiterhin den zweiten Platz belegte.

"Wir sehen ein enormes Wachstum von Unternehmen wie Zepp Health, die an Marktanteil gewinnen, weil ihre vernetzten Uhrenmarken wie Amazfit und Zepp den Verbrauchern eine große Auswahl an Uhren bieten, die ihnen die Möglichkeit geben, die beste Uhr für ihre Gesundheits-, Fitness- und Lifestyle-Bedürfnisse zu finden", sagte Jitesh Ubrani, Research Manager, Worldwide Mobile Device Trackers, IDC.

Wayne Huang, CEO von Zepp Health, kommentiert diesen Erfolg mit den Worten: "Unser Ranking zeigt das Engagement von Zepp Health, die Kraft der Technologie zu nutzen, um Menschen ein gesünderes Leben zu ermöglichen. Wir sind dankbar für diese Anerkennung, und konzentrieren uns weiterhin darauf, maßgeschneiderte und vernetzte Smart-Wearables-Lösungen zu liefern, die den Menschen in den Mittelpunkt der Innovation stellen."

Amazfit, die preisgekrönte Marke von Zepp Health, unterstützt ihre Nutzer dabei, ihre Leidenschaften zu leben und ihren aktiven Geist frei zum Ausdruck zu bringen. Sie bietet mehrere Serien von vernetzten Smartwatches an, die für den täglichen Gebrauch und für Outdoor-Sportarten entwickelt wurden. Unter den Top-50-Modellen auf dem Markt außerhalb des chinesischen Festlandes waren 11 Modelle der Marke Amazfit, darunter die Flagschiff-Serie Amazfit GTR 3 und GTS 3 sowie die hochleistungsfähige Outdoor-Uhr Amazfit T-Rex Pro.

Die Premium-Smartwatch-Marke Zepp widmet sich der Herstellung professioneller und stilvoller Designs, die fortschrittliche Technologien zur Datenanalyse nutzen, um ein umfassendes, tiefgehendes und präzises Verständnis der Gesundheitsmetriken der Nutzer zu bieten.

Die digitale Gesundheitsmanagement-Plattform Zepp Health sowie das Zepp OS, die Zepp App und die Zepp Life App versorgen Millionen Nutzer weltweit.

Über Zepp Health

Zepp Health, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Smart Wearables und Gesundheitstechnologie, ermöglicht seinen Nutzern ein gesünderes Leben, indem es ihren Fitness- und Wellness-Alltag durch seine führenden Consumer Brands, Amazfit und Zepp, optimiert.

Angetrieben von der firmeneigenen Zepp Health Digital Health Management Platform, die das Zepp OS, KI-Chips, biometrische Sensoren und Datenalgorithmen umfasst, liefert Zepp Health rund um die Uhr Cloud-basierte, umsetzbare Erkenntnisse und Anleitungen, die den Nutzern helfen, ihre Wellness-Ziele zu erreichen.

Das Unternehmen hat seine KI-Expertise auch auf neu entstehende industrielle medizinische Bildgebungstechnologien ausgeweitet und bietet Big Data- und Analysefunktionen zur Unterstützung von medizinischen und diagnostischen Dienstleistern.

Bis heute hat Zepp Health über 200 Millionen Geräte ausgeliefert und seine Produkte sind in über 90 Ländern erhältlich. Das 2013 als Huami Corp. gegründete Unternehmen wurde im Februar 2021 zu Zepp Health. Zepp Health hat 1.300 Mitarbeitende und verfügt über Niederlassungen in Nordamerika, der EMEA- und der APAC-Region. Weitere Informationen finden Sie unter www.zepphealth.com.

Original-Content von: Zepp Health, übermittelt durch news aktuell