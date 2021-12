Information Office of Jiangsu Provincial People's Government

Die The Power of Wetlands - The Power of Wetlands auf dem internationalen Flughafen für Zugvögel spüren

Nanjing, China (ots/PRNewswire)

Am 16. Dezember 2021 wurde The Power of Wetlands, das fünfte Kapitel der Mikrodokumentationsreihe „Jiangsu-Kultur", die vom Informationsbüro der Volksregierung der Provinz Jiangsu und der Volksregierung der Stadt Yancheng produziert wurde, gestartet. Dieser Mikro-Dokumentarfilm konzentriert sich auf die ausgedehnte Wattlandschaft und die Lebensbedingungen der „Feuchtgebietselfen" wie Rotkronenkraniche und wilde Milu (Pere-Davids-Hirsche) und zeigt die einzigartige Naturschönheit von Yancheng und die „Chinesische Schablone" durch eine Linse.

Es existiert ein „Internationalen Flughafen für Zugvögel" am Gelben Meer in Yancheng, Jiangsu, China. Jedes Jahr starten und landen Hunderttausende von überwinternden Zugvögeln in diesem Küstenwatt, um Energie zu tanken. Als wichtiger Knotenpunkt für den ostasiatisch-australischen Vogelzug ist dieser Ort zu einem Paradies für „Vogelbeobachter" geworden.

Die Zugvogelschutzgebiete entlang der Küste des Gelben Meeres und des Bohai-Golfs in China (Phase I) befinden sich in Yancheng. Es ist das erste Weltnaturerbe für Küstenfeuchtgebiete in China. Jeden Winter finden 200.000 bis 300.000 Vögel auf diesem wichtigen Zwischenstopp der ostasiatisch-australischen Migration einen Sitzplatz. Eine Meeresbrise und die tägliche Flut fegen abwechselnd über die weiten Strände. Die 582 Kilometer lange Küstenlinie hat eine einzigartige Gruppe von radialen Sandrücken geschaffen. Dieses Gebiet bietet Lebensraum für 23 Vogelarten von internationaler Bedeutung und sichert das Überleben von 17 Arten, die auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN stehen, darunter eine stark gefährdete Art, fünf gefährdete Arten und fünf gefährdete Arten. Diese Vögel haben den Feuchtgebieten zu weltweiter Aufmerksamkeit verholfen. Als eine Art „Vogelparadies" stellen die Feuchtgebiete eine der engsten Verbindungen Chinas mit dem Naturerbe der Welt dar. Im Jahr 2019 erhielt es die Genehmigung zur Aufnahme in die Welterbeliste. Dies ist Chinas erstes und weltweit das zweite Weltnaturerbe für Feuchtgebiete in der Gezeitenzone und schließt die Lücke im Weltnaturerbe für Feuchtgebiete an der Küste.

Wu Qijiang, Direktor des Yancheng-Feuchtgebiets und des Zentrums zum Schutz des Weltnaturerbes, sagte, dass das Yancheng-Feuchtgebiet am Gelben Meer das größte Küstenfeuchtgebiet im westlichen Pazifik ist. Der Antrag von Yancheng auf Aufnahme in das Weltkulturerbe dient auch dem besseren Schutz dieser Feuchtgebiete. Von der internationalen Gemeinschaft können wir wertvolle Lehren ziehen.

