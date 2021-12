Imperium Technology Group Limited

Das Highlight des Metaversums: NFT-Spiel METASNAKE in CBT-Version - präsentiert von METASENS

Taipeh (ots/PRNewswire)

Bekanntermaßen sind NFT-Spiele jetzt der letzte Schrei. Immer mehr Spieler springen auf den fahrenden Zug auf. Das führt natürlich dazu, dass die meisten Spieleanbieter in dieser sich ständig verändernden digitalen Welt möglichst schnell ein Spiel nach dem anderen auf den Markt bringen wollen. Aber es gibt tatsächlich EIN Unternehmen, das die Wünsche der NFT-Spieler wirklich kennt.

Das in Hongkong notierte Unternehmen Imperium Technology Group Limited (Börsenkürzel: HK 0776) bleibt sich selbst treu und unterstreicht den Grundwert der NFT-Spiele noch weiter. Dabei geht es nicht darum, „mit dem Spielen Geld zu verdienen", sondern darum, „zu spielen und gleichzeitig Geld zu verdienen". Die Blockchain-Experten des Unternehmens haben nur ein Ziel: Sie wollen das Glück und die Gewinne mit jedem Spieler teilen. Aus diesem Grund haben sie beschlossen, die METASENS-Plattform zu entwickeln, die als das Tor zu unendlichen NFT-Spielen gilt.

Das erste NFT-Spiel auf dem METASENS ist METASNAKE, dessen Hauptfigur ein Tier ist. Basierend auf dem klassischen Blockade-Snake-Spiel wurde es als METASNAKE mit Echtzeit-PvP-System überarbeitet. Zudem ist das Spielen kostenlos. Das haucht dem NFT-Spielemarkt neues Leben ein.

Die METASNAKE CBT-Version wird am 20. Dezember um 12:00 Uhr (UTC+8) live gehen.

Die von der Imperium Technology Group Limited entwickelte METASNAKE basiert auf dem traditionellen Snake. Dank Einhand-Modus ist es einfach zu spielen. Bemerkenswert ist die rasante Echtzeit-PvP-Funktion. In nur drei Minuten ist der Kampf beendet.

Dank des neuen Unity3D-Engine ist die exklusiv filigrane Szenerie in METASNAKE in unserem Game-Art-Studio entstanden. Tauche ein in eine Welt voller Technologie und Magie. In ein verzaubertes Land voller Cartoon-Elemente. Spüre das Gefühl der Überlegenheit im neuen NFT-Spiel METASNAKE.

In METASNAKE lenken die Spieler ein Team aus verschiedenen Tierhelden. Schnapp dir alle Edelsteine, die du findest, um dein Team zu vergrößern, kombiniere verschiedene Gegenstände und besiege schließlich deine Gegner in der Arena! METASENS bietet auch ein Kultivierungssystem: Du kannst den Tierhelden mit Kartensammlungen mehr Kräfte verleihen. Hinzu kommt, dass verschiedene Teamkollegen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Anführer-, Bindungs- und Rennfähigkeiten sollen in Zukunft noch dazukommen. Sammle Trophäen und stelle dich den schwierigeren Gegnern in der Arena. Denn hohes Risiko ist der Schlüssel zu großen Belohnungen. Um wirklich allen Erwartungen gerecht zu werden, in Zukunft auch Arena- und Battle-Royale-Modi für mehrere Spieler entwickeln.

Werfen Sie einen Blick auf das wichtigste Werkzeug: den Ancient Spirit. Wer Ancient Spirits besitzt, kann nicht nur seinen Figuren mehr Fähigkeiten verleihen, sondern auch mehr METASENS-Token verdienen. Und nicht nur das, sie können Airdrop beantragen! Neben all diesen Vorteilen gibt es eine Funktion namens „Derivative". Aus zwei Ancient Spirits kann ein neuer Ancient Spirit abgeleitet werden, was den Ancient Spirits Superkräfte verleihen kann. Darüber hinaus kann mit allen von ihnen auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden. Die METASNAKE Ancient Spirit NFTs sind ab dem 18. Dezember um 00:00 Uhr für die Öffentlichkeit zugänglich. Bei Whitelist-Mitgliedern werden sie auf der Prioritätenliste von METASNAKE CBT stehen. Die METASENS VIP-Pioniere haben Vorkaufsrecht zum Erwerb der limitierten Ancient Spirits-Genesis. Im kommenden Frühjahr kämpfen die Spieler zusammen mit ihren Figuren und dem Ancient Spirit um Ruhm!

Neugierig geworden? Werde Teil unserer Communities, um die CBT-Qualifikation zu erhalten!

