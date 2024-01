TCL Electronics

TCL wird auf der CES 2024 mit über 40 Preisen und Auszeichnungen für seinen 115-Zoll-Fernseher und andere innovative Produkte in verschiedenen Kategorien geehrt

TCL Electronics, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und die Nummer zwei unter den TV-Marken der Welt, gab heute bekannt, dass gleich mehrere seiner Produkte und technischen Lösungen, darunter der 115-Zoll QM891G QD-Mini LED-Fernseher, Smartphones und Tablets mit der neuen NXTPAPER 3.0 Display-Technologie von TCL, die RayNeo X2 Lite AR-Brille und die TCL Q Class Soundbars, von renommierten Medien und Organisationen ausgezeichnet wurden.

In diesem Jahr konnte TCL auf der CES mit einem Spitzenportfolio mit innovativen Technologien in verschiedenen Kategorien überzeugen. Bei der von der Asia Digital Group und der European Digital Group mit Unterstützung der International Data Corporation und TWICE ausgerichteten Verleihungszeremonie, der Global Top Brands Awards Ceremony (GTB) 2023-2024, konnte TCL sechs Auszeichnungen in Empfang nehmen. Die Veranstaltung überzeugte durch Professionalität und Glaubwürdigkeit in der globalen Branche für Unterhaltungselektronik. Bill Jiang, Vizepräsident von TCL Industries und Geschäftsleiter des Global Marketing Center, nahm die Auszeichnungen auf der Veranstaltung im Namen des Unternehmens entgegen.

Ein besonderes Highlight war der 115-Zoll QM891G von TCL, der größte QD-Mini LED-Fernseher der Welt, der auf der GTB-Zeremonie mit dem „Innovative Display Technology Gold Award of the Year" für seine bahnbrechende Display-Technologie ausgezeichnet wurde. Außerdem wurden das neueste Tablet TCL NXTPAPER 14 Pro und die RayNeo X2 Lite AR-Brille, die beide Teil einer der branchenweit ersten intelligenten Unterhaltungslösungen für vernetzte Mobilgeräte von TCL sind, mit dem „Eye Protection Display Technology Innovation Award" beziehungsweise dem „AR Glasses Innovation Award of the Year" ausgezeichnet.

TCL wurde zudem im Rahmen der GTB-Zeremonie als „2023-2024 Global CE Brands Top 10", „2023-2024 Global TV Brands Top 10" und „2023-2024 Global CE Brands Top 50" für sein Engagement für „Inspire Greatness" durch ein breites Angebot an innovativen Produkten ausgezeichnet.

Neben den Auszeichnungen durch GTB wurde das TCL 40 NXTPAPER Smartphone auch mit einem CES 2024 Innovation Award in der Kategorie „Mobile Devices, Accessories & Apps" prämiert. Als erstes für das menschliche Auge optimierte Smartphone der Welt bietet das TCL 40 NXTPAPER ein revolutionäres vollfarbiges, papierähnliches, angenehmes Seherlebnis für Smartphones.

Außerdem wurden viele der auf der CES 2024 vorgestellten innovativen Technologien und intelligenten Produkte von TCL von internationalen Medien mit dem Titel „Best of CES 2024" geehrt. TCL erhielt somit insgesamt mehr als 34 Anerkennungen von führenden Technologiemedien, darunter Digital Trends, Android Authority und viele mehr.

Dank der erstklassigen Qualität und der herausragenden Innovationen in seinem umfassenden Produktportfolio wurde das Unternehmen zudem von verschiedenen namhaften Organisationen ausgezeichnet. Seine revolutionären TV-Serien X955 und C755 waren die ersten Fernsehgeräte der Welt, denen vom TÜV Rheinland ein realistisches Seherlebnis bescheinigt wurde. Die 27R83U/34R83Q Professional Monitor Series wurde auf der CES 2024 mit der Auszeichnung „Pantone Validated" bedacht. Diese Auszeichnung basiert auf dem Pantone Matching System (PMS), der einzigen Validierung, bei der über 2.000 Farben auf ihre Farbechtheit geprüft werden.

TCL Electronics verzeichnete im Laufe der Jahre ein stetiges Wachstum und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen für intelligente Technologien entwickelt. Dank mehrerer F&E-Zentren auf der ganzen Welt und der starken Unterstützung durch Tausende von Industriepartnern weltweit kann TCL Electronics diese globalen Synergien nutzen, um sein Produktportfolio kontinuierlich zu erweitern, weitere innovative Durchbrüche zu erzielen und es den Nutzern zu ermöglichen, Großartiges zu leisten.

