TCL gewinnt vier prestigeträchtige EISA Awards 2022-2023, darunter den Premium Mini LED TV Award

TCL, einer der dominierenden Akteure in der weltweiten TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, hat bei den EISA Awards außergewöhnliche Auszeichnungen gewonnen. Die renommierte europäische Expert Imaging and Sound Association (EISA) hat TCL vier renommierte Auszeichnungen verliehen.

TCL wurde in der Kategorie „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023" für seinen Mini LED 4K TV 65C835 ausgezeichnet, einen Exzellenzpreis, der sehr hochwertige LCD-Fernseher würdigt. Der TCL QLED-Fernseher 55C735 und die TCL 5.1.2ch-Soundbar C935U wurden mit den Preisen „BEST BUY TV 2022-2023" bzw. dem „BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023" ausgezeichnet, was zeigt, dass die TCL-Produkte die europäischen Bild- und Klangexperten erneut mit ihrer Leistung in Bild und Ton überzeugt haben.

Erstmals hat TCL in diesem Jahr auch einen EISA Award für Tablet-Innovationen für sein TCL NXTPAPER 10s erhalten, das auf der CES 2022 vorgestellt wurde und dort den „Eye Protection Innovation Award of The Year" gewann.

TCL Mini LED 4K TV 65C835 -- EISA „PREMIUM MINI LED TV 2022-2023"

Die Bild- und Klangexperten der EISA zeichneten den TCL 65C835 als besten Premium Mini LED-Fernseher aus und bestätigten damit die führende Position von TCL in diesem Segment. Der TCL 65C835 wurde im April 2022 für den europäischen Markt eingeführt und ist ein 4K-Mini-LED-TV in Kombination mit QLED, Google TV und Dolby Atmos.

Die C835-Serie ist ein perfektes Beispiel dafür, wie sich die Mini-LED-Technologie seit dem letzten Jahr weiterentwickelt hat, als die Vorgängergeneration C825 den Titel „Premium-LCD-Fernseher 2021-2022" gewann. Die neuen TCL Mini LED-Fernseher liefern ein viel helleres Bild mit 100 % Farbvolumen aus über einer Milliarde Farben und Schattierungen und können die Art des Inhalts klassifizieren, wodurch die Bilder auf dem Fernsehbildschirm sehr realistisch wirken. Darüber hinaus verfügt die C835-Serie über die TCL Mini LED-Technologie, die tiefe Schwarztöne und Schattendetails ohne Halo-Effekte wiedergibt. Der verbesserte Weitwinkel und der reflexionsfreie Bildschirm gepaart mit einer Helligkeit von über 1.000 nits verbessern die Qualität des Seherlebnisses auch in sehr hellen Räumen.

Das C835 bietet eine neue Ebene des Spielerlebnisses mit unglaublich geringem Input Lag, Dolby Vision und Dolby Atmos, Game Bar, ALLM, VRR und 144Hz Unterstützung, um auch die anspruchsvollsten Gamer zufrieden zu stellen.

TCL QLED 4K TV 55C735 -- EISA „BEST BUY LCD TV 2022-2023"

Der 55C735 beweist, dass TCL auch dafür bekannt ist, Produkte mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis zu liefern. Der TCL 55C735, der im April 2022 als Teil der neuen C-Serie 2022 auf den Markt kommt, bietet mit QLED-Technologie, 144Hz VRR und Google TV Unterhaltung in allen möglichen HDR-Formaten, unter anderem mit HDR10/HDR10+/HLG/Dolby Vision und Dolby Vision IQ. Dank der fortschrittlichen KI-Funktionen passt sich dieser Fernseher problemlos an seine Umgebung im Smart Home-Ökosystem an.

TCL 5.1.2ch Soundbar C935U -- EISA „BEST BUY SOUNDBAR 2022-2023"

Mit der C935U, die als Best Buy Soundbar 2022-2023 ausgezeichnet wurde, beweist TCL erneut, dass immersive Klangleistung und die neuesten Technologien nicht immer teuer sein müssen. Die neueste TCL 5.1.2-Soundbar bietet alles, was der Nutzer braucht: kraftvolle Bässe, eingebettete Höhenlautsprecher, die den Eindruck erwecken, dass Objekte über ihn hinwegfliegen, und die exklusive RAY-DANZ-Technologie von TCL, die sich den Klangraum an den Seiten optimiert. TCL C935U demokratisiert Technologien durch Dolby Atmos und DTS:X Rendering, Spotify Connect, Apple Airplay, Chromecast Built-in und DTS: Play-Fi-Unterstützung und erweiterte mobile App-Funktionen wie AI Sonic-Anpassung.

Darüber hinaus sind jetzt alle Einstellungen auf dem LCD-Display der Fernbedienung leicht zugänglich, und die Soundbar kann auch einfach über die Sprachassistenten von TCL TV wie OK Google, Alexa usw. bedient werden.

Verpassen Sie nicht die EISA-Gewinner und mehr auf der IFA 2022 von 2. bis 6. September

TCL wird auf der IFA 2022 seine EISA-Preisträger und eine umfangreiche Sammlung von Weltneuheiten präsentieren, darunter seine Heimkino- und Hausgeräte-Serien. Entdecken Sie unter der Marke Inspire Greatness die neuesten Technologien und Produkte von TCL auf einem aufregenden, interaktiven 2.500 Quadratmeter großen Messestand auf der globalen Fachmesse für Unterhaltungs- und Haushaltselektronik.

TCL-Pressekonferenz auf der IFA 2022 Datum: 1. September 2022

Zeit: 14:00 UHR (MESZ)

Veranstaltungsort: HALLE 21B, MESSEDAMM BERLIN (Eingang durch den Sommergarten, zwischen den Hallen 21 und 22)

Livestream: TCL Electronics auf YouTube

TCL wird an den folgenden Tagen auf der IFA 2022 ausstellen: Datum: 2. bis 6. September 2022

Veranstaltungsort: HALLE 21A, MESSEDAMM BERLIN

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.

