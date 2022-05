TCL Electronics

TCL gewinnt den iF DESIGN AWARD 2022: breeva Pro 400 Premium und breeva Pro 700 Premium, wurden für ihre inspirierende Designphilosophie ausgezeichnet

TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Industrie und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, hat den iF DESIGN AWARD 2022 für das Produktdesign von zwei Luftreinigern - breeva Pro 400 Premium und breeva Pro 700 Premium - erhalten. Die neuesten Mitglieder der breeva Pro-Serie werden ab Juni 2022 zunächst in Europa erhältlich sein, weitere Märkte werden im Laufe des Jahres folgen.

„Die Auszeichnung mit dem iF DESIGN AWARD ist eine wichtige Anerkennung für das funktionale und innovative Produktdesign von TCL. Wir weiten die Marke TCL auf weitere Kategorien aus und verbessern das Leben der Menschen durch intelligente Produkte und erstklassige Erlebnisse", so Shaoyong Zhang, CEO von TCL Electronics.

Die breeva Pro-Serie von TCL ist mit ihrem preisgekrönten, minimalistischen Design und den firmeneigenen Luftreinigungstechnologien eine perfekte Kombination aus Stil und Funktion. Sowohl der breeva Pro 400 Premium als auch der breeva Pro 700 Premium zeichnen sich durch eine elegante, gerade Linienführung und stilvolle Oberflächen an den Seiten und auf der Rückseite aus, die sich in die Ästhetik der meisten Wohnungen einfügen.

Der breeva Pro 700 Premium eignet sich perfekt für Räume mit bis zu 700 Kubikmetern und verfügt über das leistungsstarke 5-stufige TCL-Filtersystem breevaShield™, dessen True HEPA 13-Filterung eine Effizienz von über 99,97 % für 0,3 μm große Partikel wie Staub, Pollen, Milben, Bakterien oder PM2.5 (Feinstaub 2.5) aufweist. In der Zwischenzeit sammelt sich eine große Anzahl negativer Anionen an und setzt die winzigen Partikel in der Luft ab, und die UV-Strahlen zerstören die DNA und RNA von Bakterien und Mikroorganismen, um den Effekt der Sterilisation zu erzielen.

Seit fast 70 Jahren ist der iF Design Award ein anerkanntes Qualitätssiegel für außergewöhnliches Design. Das iF-Label ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt und steht weltweit für herausragende Designleistungen. In diesem Jahr wurden 10.776 Produkte und Projekte für den iF DESIGN AWARD 2022 angemeldet.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.

