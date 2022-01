TCL Electronics

TCL kündigt auf der CES 2022 einen neuen Markenslogan, 144-Hz-Mini-LED-Fernseher und brandneue mobile Geräte an

Hong Kong (ots/PRNewswire)

Bei einer Reihe virtueller Veranstaltungen stellte TCL den Slogan „Inspire Greatness" und brandneue intelligente Geräte vor, darunter 2022 Mini LED TVs und mobile Angebote

TCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, hat heute eine Reihe virtueller Presseveranstaltungen abgehalten, bei denen der Vorsitzende und leitende Angestellte des Unternehmens über den neuesten Markenslogan „Inspire Greatness" und die Geschäftsentwicklung berichteten. Das Publikum konnte die Smart-Home-Produkte von TCL in Aktion sehen sowie eine Vorschau auf die Mini-LED-Fernseher 2022 und die neuesten mobilen Geräte von TCL.

Klicken Sie hier um mehr über TCL auf der CES 2022 zu erfahren und eine Zusammenfassung der per Livestream übertragenen Ankündigung anzusehen.

Botschaft der Vorsitzenden

Juan Du, Vorsitzende von TCL Electronics, sprach auf der globalen virtuellen Pressekonferenz über die Kernphilosophie von TCL.

„Bei TCL stehen unsere Kunden immer an erster Stelle. Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, den Menschen einen Mehrwert zu bieten, indem wir ihr Leben und ihre Erfahrungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen verbessern. Aber wir können das nicht allein tun", sagte Frau Du. „Wir verlassen uns auf unsere kreativen und wegweisenden Mitarbeiter, auf die langfristige Unterstützung unserer vertrauenswürdigen Partner, mit denen wir unermüdlich zusammenarbeiten, und vor allem auf unsere Geschäftsethik der Integrität und Ehrlichkeit."

Sie sprach auch über die Höhepunkte der globalen Geschäftsergebnisse der Marke im Jahr 2021 und die Innovationen, die den Erfolg von TCL vorangetrieben haben.

TCL hat 2009 TCL CSOT gegründet und seither fast 31 Milliarden US-Dollar investiert, um den Verbrauchern die besten Bildschirme zu bieten. Aus Sorge um die Umwelt ist TCL in den Photovoltaik-Sektor eingestiegen, um sauberere und umweltfreundlichere Energie zu erzeugen.

Im Laufe der Jahre hat TCL ein vernetztes Smart-Home-Ökosystem geschaffen, das auf seiner AI x IoT-Strategie basiert. Großbildfernseher sollten der Einstieg in ein „intelligentes Leben" sein, und TCL arbeitet kontinuierlich an Innovationen und der Entwicklung neuer Haushaltsgeräte und mobiler Geräte, um das Leben der Menschen bequemer zu machen und sie zu Großartigem zu inspirieren.

„Wir hoffen, dass unsere Technologie Lösungen schafft, die es den Menschen ermöglichen, sich im Alltag weniger Sorgen zu machen und mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden zu verbringen", fügt Frau Du hinzu. „Wir bei TCL wollen mit unseren Produkten und Dienstleistungen das Leben der Menschen sicherer und gesünder machen. Letztlich wollen wir die Menschen inspirieren und befähigen, in ihrem Leben Großes zu leisten."

2022 TCL Mini LED-Fernseher

Seit 2018 investiert TCL in die Mini-LED-TV-Technologie und hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von fünf Jahren der führende Anbieter von Mini-LED-TVs zu werden.

Im Jahr 2022 macht TCL einen weiteren Schritt nach vorn und versieht seine 2022 Premium Mini LED TV-Modelle mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, die eine schnellere Reaktionszeit, schärfere Bilder und flüssigeres Gameplay ermöglicht. Sowohl wettbewerbsorientierte Gamer, die anspruchsvolle Spiele mit hohen FPS erleben wollen, als auch Gelegenheitsspieler, die ein besonders reaktionsschnelles Gameplay genießen wollen, werden dieses Upgrade zu schätzen wissen. Die 144-Hz-Mini-LED-Displays von TCL werden von schnelleren Reaktionszeiten und flüssigeren Abläufen profitieren, was Spielern einen wichtigen Vorteil verschafft, insbesondere bei Multiplayer-Spielen.

Diese neue Generation von Fernsehern ist nicht nur mit der Mini-LED-Technologie von TCL ausgestattet, sondern sorgt auch für ein noch besseres Sehvergnügen bei Spielen und anderen actiongeladenen Inhalten. Mit über 1.000 lokalen Dimmzonen bieten die 2022 TCL Mini LED-Fernseher eine atemberaubende Helligkeitsleistung, einen beeindruckenden Kontrast und noch mehr Details für ein wahrhaft beeindruckendes Fernseherlebnis. Weitere Details zu den 2022 TCL Mini LED TVs werden später in diesem Quartal bekannt gegeben.

2022 TCL Tragbare und intelligente Geräte

Im Rahmen seines Engagements, 5G-Konnektivität für alle zugänglich zu machen, wird TCL noch in diesem Monat den TCL 30 XE 5G und 30 V 5G exklusiv in den USA auf den Markt bringen. Diese Smartphones sind mit der verbesserten NXTVISION-Technologie ausgestattet, so dass die Kunden in den Genuss einer großartigen Grafik und fantastischer Bilder kommen.

Auf der CES 2022 werden auch mehrere neue Tablets vorgestellt. Dazu gehören das TCL NXTPAPER 10s, das mit einem papierähnlichen Display ausgestattet ist, dessen Herzstück der Augenschutz ist, das leichte TCL TAB 8 4G, das sich ideal zum Lernen und für die Kreativität eignet, und das TCL TAB 10L, ein immersives Tablet, das perfekt für Unterhaltung und Produktivität ist. Zusätzlich gibt es ein Trio von Tablets, die speziell für Kinder entwickelt wurden, die neue TCL TKEE-Serie: Die TCL TKEE MINI, MID und MAX werden auf dem TCL-Stand ausgestellt.

TCL freut sich, mit der Einführung des TCL BOOK 14 Go seine Produktpalette erstmals auf Laptops auszuweiten. Es ist schlank, leicht, hat eine hervorragende Akkulaufzeit und eignet sich bestens für alle, die ständig unterwegs sind, da es LTE-Verbindungen unterstützt.

Auf der CES wird TCL auch die nächste Generation seiner tragbaren Display-Brille vorstellen, die TCL NXTWEAR AIR. Es ist tragbar, leicht und schlank, mit Schwerpunkt auf Komfort und Stil. Mit einer austauschbaren Frontlinse und einem wesentlich geringeren Gewicht bietet die NXTWEAR AIR ein besseres Erlebnis als die vorherige Generation von tragbaren Display-Brillen.

Um die vernetzte Vision von TCL zu verwirklichen, wird das Unternehmen in Kürze den LINKHUB 5G-Router auf den Markt bringen, während es mit dem LINKZONE LTE Cat4 Mobile Wi-Fi, einem kompakten persönlichen mobilen Hotspot, weiterhin hochwertige 4G-Lösungen anbietet.

*Die Geräte werden im Laufe des Jahres in ausgewählten Märkten erhältlich sein.

TCL AI x IoT Smart Home

Bei TCL sind Großbildfernseher der Einstieg in ein „intelligentes Leben". Die Benutzer können den TCL Home TV mit nur einer Taste auf der Fernbedienung aktivieren, was die Verwaltung von Unterhaltungsprogrammen sowie intelligenten Geräten und Vorrichtungen erleichtert.

Neben dem Fernseher ermöglicht die mobile TCL Home App den Nutzern, ihre intelligenten Haushaltsgeräte zu steuern, z. B. einen TCL-Luftreiniger oder einen Staubsaugerroboter, und sich dann zurückzulehnen und ein frisches, sauberes Zuhause zu genießen.

TCL AI x IoT-Produkte und -Dienste machen Ihr Leben, Ihre Arbeit und Ihr Spiel angenehmer und bieten Ihnen jeden Tag kreative Inspiration.

Informationen zu TCL Electronics

TCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Unterhaltungselektronikprodukten spezialisiert, die von Fernsehern über Audio- bis hin zu intelligenten Haushaltsgeräten reichen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719507/PressConf.jpg

Original-Content von: TCL Electronics, übermittelt durch news aktuell