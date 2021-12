The Organizing Committee of GIPC

Pilot-Demonstrationszone Shenzhen zeigt hohe Anziehungskraft für Investitionen in GIPC

Shenzhen, China (ots/PRNewswire)

Auf der Shenzhen Global Investment Promotion Conference (GIPC) 2021, die am 15. Dezember stattfand, wurden mehr als 260 Projekte mit einer Gesamtinvestitionssumme von mehr als 820 Milliarden Yuan unterzeichnet.

Vielversprechende Ergebnisse wurden erzielt. Shenzhen, dessen Markenzeichen die Innovation ist, hat den Aufbau der Pilot-Demonstrationszone beschleunigt, so dass die düstere Weltwirtschaft inmitten der Epidemie den Schwung der Investitionen in China und Shenzhen zu spüren bekommt.

Die Konferenz zeichnete sich durch verschiedene Hightech- und internationale Elemente aus, wie z. B. Live-Streaming und Extended Reality (XR)-Technologie, sowie durch ein Werbevideo voller technologischer und futuristischer Bedeutung, zweisprachige Moderation und Simultanübersetzung in Chinesisch, Englisch, Deutsch und Japanisch. Die Ausstellungshallen für die Online-Investitionsförderung boten ein umfassendes interaktives Erlebnis, bei dem die Highlights der einzelnen Stadtteile von Shenzhen vorgestellt wurden, wie das Organisationskomitee der GIPC mitteilte.

Die GIPC umfasste 12 Veranstaltungen zur Investitionsförderung auf Bezirksebene und Veranstaltungen in Übersee, die in 12 Städten auf 5 Kontinenten stattfanden, bevor am 15. Dezember die Hauptveranstaltung stattfand, bei der 44 Großprojekte, darunter ABB, Metro Mall und American Express, vor Ort unterzeichnet wurden.

Cao Yang, Leiter des ABB-Geschäftsbereichs Elektromobilität in China, einem Fortune-500-Unternehmen, ist der Ansicht, dass Shenzhen ein Zentrum der digitalen Entwicklung ist, wo sich intelligente Gebäude und Elektromobilität sehr schnell entwickeln. Die rasante Entwicklung der aufstrebenden Industrien veranlasst globale Unternehmen zu ständigen Investitionen. „Wir sind der festen Überzeugung, dass Shenzhen als Stadt der wissenschaftlichen und technologischen Innovation über die umfassenden Vorteile einer vollständigen industriellen Kette und von Talenten sowie über unterstützende Maßnahmen verfügt. Dies stärkt das Vertrauen von ABB, seine Investitionen in Shenzhen weiter zu erhöhen", sagte er. Im Rahmen der Konferenz richtete ABB den chinesischen Hauptsitz seines Projekts zur elektrischen Mobilität in Shenzhen ein.

Jian Zheng, stellvertretender Direktor des Handelsbüros der Stadt Shenzhen, sagte, dass viele bekannte französische Unternehmen, darunter Airbus und Sanofi, ebenfalls in Shenzhen Fuß gefasst haben und sich auf einen verstärkten Austausch und eine Win-Win-Zusammenarbeit freuen.

Sun Lu, Leiter des Airbus China Innovation Center, sagte, dass das Zentrum, das 2019 in Shenzhen offiziell eingeweiht wurde, eines von zwei Innovationszentren von Airbus weltweit ist. „Trotz der Epidemie hat das Zentrum bei über 100 Aufträgen mit lokalen Lieferanten in Shenzhen zusammengearbeitet. Wir arbeiten auch mit Tencent, Appotronics Corporation Ltd. und anderen Unternehmen zusammen, um neue Produkte für Luftfahrtanwendungen anzubieten", sagte er.

Offizielle Daten zeigen, dass Shenzhen in den ersten 10 Monaten dieses Jahres mehr als 20,99 Mrd. USD an ausländischem Vertragskapital angezogen hat und 8,8 Mrd. USD tatsächlich genutzt wurden, mit einem Wachstum von bis zu 19,8 % bzw. 24,8 % im Jahresvergleich, was einen stabilen und guten Trend darstellt.

Die Hotspots ausländischer Investitionen zeigen, dass Shenzhen die Entwicklung strategischer neuer Industrien und Zukunftsbranchen beschleunigt, ein Zentrum wissenschaftlicher, technologischer und industrieller Innovation mit globalem Einfluss, sowie neue Möglichkeiten für globale Investitionen geschaffen hat.

Laut dem 14. Fünfjahresplan (2021-2025) für die nationale wirtschaftliche und soziale Entwicklung von Shenzhen und den langfristigen Zielen bis zum Jahr 2035 hat Shenzhen erstmals die Wertschöpfung der Kernindustrien in der digitalen Wirtschaft als Anteil am BIP ausgewiesen.

Shenzhens Konzept für aufstrebende Industrien beruht hauptsächlich auf der Anhäufung von Technologie in wissenschaftlicher und technologischer Innovation im Laufe der Jahre. Tatsächlich ist Shenzhen in China führend, was die Anzahl der in Betrieb befindlichen Rechenzentren, 5G-Basisstationen und den industriellen Maßstab angeht. Die Innovationskraft von Shenzhen, vertreten durch Huawei und ZTE, ist ein wichtiger Motor für Shenzhen, um sich zu einem internationalen Wissenschafts- und Technologie-Innovationszentrum in der Greater Bay Area zu entwickeln. Im Zuge des Aufbaus einer Pilot-Demonstrationszone hat Shenzhen das internationale Geschäftsumfeld kontinuierlich optimiert und weltweit Talente angezogen.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass Shenzhen als eine der ersten sechs Pilotstädte für die Verbesserung des Geschäftsumfelds, die vom chinesischen Staatsrat verkündet wurden, den grenzüberschreitenden Handel erleichtern, die Verwaltung ausländischer Investitionen und die Dienstleistungen für internationale Talente optimieren und sich auf die Schaffung eines hochwertigen Geschäftsumfelds von Weltklasse konzentrieren wird, was die Attraktivität der Stadt weiter erhöhen wird.

„Ich denke, dass die allgemeine Situation für Shenzhen gut ist, weil wir im südlichen Teil Chinas, insbesondere in der GBA, ein sehr gutes Geschäftsumfeld haben", sagte Klaus Zenkel, Vorsitzender des Südchinesischen Handelsbüros der Handelskammer der Europäischen Union in China.

Shenzhen fördert auch aktiv die Gesetzgebung der Sonderwirtschaftszone durch die „Vorschriften für ausländische Investitionen in der Sonderwirtschaftszone Shenzhen" und schlägt vor, die Inländerbehandlung vor der Einreise mit dem System der Verwaltung der Negativliste vollständig umzusetzen, die internationalen Regeln einzuhalten und das Niveau der Öffnung umfassend zu verbessern.

Original-Content von: The Organizing Committee of GIPC, übermittelt durch news aktuell