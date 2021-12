VVDN Technologies

VVDN entwickelt und fertigt Indiens einheimisches Tablet als ODM-Produkt

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire)

VVDN Technologies, ein führendes Unternehmen für die Entwicklung und Herstellung elektronischer Produkte, gab bekannt, dass es mit dem kompletten Design, der Entwicklung und Herstellung von „Make in India"-Tablets für inländische und globale OEMs und Kunden begonnen hat. Die Ankündigung ist ein neuer Impuls für die Tablet-Herstellung in Indien. Damit ist VVDN das erste Unternehmen, das Design, Entwicklung und Herstellung von Tablets in Indien komplett im eigenen Haus durchführt, vom Konzept bis zur Herstellung.

Im Bereich der Tabletherstellung wird VVDN die komplette Tabletarchitektur, Hardware, Software, mechanisches Design, Leiterplattenmontage, Werkzeug- und Formenbau, Montage, Prüfung und Validierung sowie Zertifizierung übernehmen. VVDN verfügt über umfangreiche Erfahrungen und Fachkenntnisse in der Entwicklung und Herstellung von Tablets, einschließlich robuster Tablets, IoT-Tablets, Desktop-All-in-One-PCs usw. VVDN gehörte zu den 14 Unternehmen aus dem In- und Ausland, die im Rahmen des Production Linked Incentive (PLI)-Programms für die Herstellung von IT-Hardwareprodukten zugelassen wurden.

Mit 5 erstklassigen Produktionsstätten und mehr als 10 Designzentren in ganz Indien verfügt VVDN über umfangreiche Erfahrung in der kompletten Forschung und Entwicklung, Entwicklung und Herstellung von elektronischen Produkten in den Bereichen 5G & Datacenter, Networking & Wi-Fi, Vision, IoT, Cloud und Apps. Im letzten Jahr hat VVDN Technologies seine Produktions-, Entwicklungs- und Arbeitsinfrastruktur weiter ausgebaut, um die steigenden Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Kürzlich hat VVDN seine bestehende Infrastruktur um eine Druckgussanlage erweitert, die sein Fertigungsangebot auf eine ganz neue Ebene gebracht hat. Dies wird das Unternehmen in die Lage versetzen, die Produktion verschiedener Arten von Tablets, Laptops, All-in-One-PCs usw. voranzutreiben.

Amit Saharan, Vice President Strategic Business - VVDN Technologies, sagte:„VVDN wird im Rahmen des PLI-Programms für IT-Hardware Tablets in verschiedenen Segmenten selbst entwickeln und herstellen. Diese Tablets werden die Bedürfnisse von Verbrauchern, Schülern und Studenten sowie von Fachleuten im Einzelhandel, in der Fertigung und im Gesundheitswesen sowohl für indische als auch für globale Kunden erfüllen. Durch den kontinuierlichen Ausbau der Infrastruktur ist VVDN in der Lage, die hohe Nachfrage zu befriedigen und diese Tablets in Massenproduktion herzustellen. Mit Tablets als ODM-Produktangebot werden wir Indien helfen, die Abhängigkeit von Tablet-Importen zu verringern und Indien zu einem globalen Zentrum für die Tablet-Herstellung zu machen."

Informationen zu VVDN Technologies:

VVDN ist ein führendes Unternehmen für die Produktentwicklung und Herstellung von Endprodukten in mehreren vertikalen Technologiemärkten (5G, Rechenzentren, Vision, Vernetzung und WLAN, IdD, Verteidigung, Cloud & Apps). Der indische Firmensitz von VVDN befindet sich in Gurgaon, Indien und der nordamerikanische Sitz in San Jose, Kalifornien, USA. VVDN ist weltweit für Kunden in verschiedenen Regionen tätig, einschließlich den USA, Kanada, Europa, Indien, Vietnam, Korea und Japan. VVDN verfügt über 10 hochmoderne Produktentwicklungszentren in Indien, die voll ausgestattet sind, um die komplette Hardware und Software zu entwickeln und zu testen, welche für die Entwicklung eines kompletten Produkts oder einer Lösung erforderlich sind. Die 5 Produktionsstätten von VVDN befinden sich in Manesar, Gurgaon, Indien. Dazu gehören die beste SMT-Fabrik, die Fabrik für Formen und Werkzeuge, die Fabrik für die Produktmontage, die Druckgussanlage und die Labore für Produktzertifizierungen. Die Entwicklungs- und Fertigungseinrichtungen von VVDN sind vollständig auf die Entwicklung und Herstellung von Produkten für Unternehmen, Verbraucher, Industrie und Automobilindustrie ausgerichtet.

Besuchen Sie www.vvdntech.com für weitere Informationen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1531036/VVDN_Technologies_Logo.jpg

Original-Content von: VVDN Technologies, übermittelt durch news aktuell