Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Einladung zur digitalen Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar am 3. Mai

Frankfurt/Main (ots)

IVA lädt zu Jahrespressekonferenz 2023

Umsatzzahlen, Marktentwicklung, Branchentrends und Regulierungsfragen zu Pflanzenschutz, Mineraldüngern, Biostimulanzien und Pflanzenzüchtung

Die Preise für landwirtschaftliche Betriebsmittel wie Pflanzenschutz und Mineraldünger sind im vergangenen Jahr auf neue Höchststände gestiegen. Die Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine führte zu explosionsartigen Kostensteigerungen, sodass Düngemittelwerke in Europa zeitweilig stillgelegt wurden. Auf dem Pflanzenschutzmarkt führten Unsicherheiten dazu, dass Handel und Landwirtschaft Käufe vorzogen und Lagerbestände aufbauten.

Diese Entwicklungen finden inmitten eines fundamentalen Umbruchs der Landwirtschaft statt, die gefordert ist, Umwelt- und Ertragsziele zu vereinbaren und gleichzeitig wettbewerbsfähig zu produzieren. Die Farm to Fork-Strategie und insbesondere die Pläne der EU für eine drastische Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in der Sustainable Use Regulation (SUR) stellen die Agrarbranche vor große Herausforderungen. Die agrochemische Industrie will ihren Beitrag leisten und arbeitet intensiv an digitalen Lösungen für die Präzisionslandwirtschaft, an grünen Produktionsmöglichkeiten oder an der Entwicklung moderner biologischer Pflanzenschutzmittel und Biostimulanzien.

Über diese und weitere aktuelle Themen informiert der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz

am Mittwoch, 3. Mai 2023, 11 Uhr,

zu der der Verband per Video-/Audio einlädt.

Gesprächspartner sind:

Michael Wagner, BASF SE, Präsident des IVA

Marco Fleischmann, YARA GmbH & Co. KG, Vorsitzender Fachbereich Pflanzenernährung im IVA

Frank Gemmer, Hauptgeschäftsführer des IVA

>> Anmeldung: https://www.iva.de/iva-laedt-zur-jahrespressekonferenz-am-3-mai-2023

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 51 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Pflanzenzüchtung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.

Original-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell