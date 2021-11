Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

"Lesen Sie bitte den ZKL-Bericht ganz!"

IVA-Zukunftsforum: Präsident Hudetz wirbt für Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft

Berlin (ots)

Mit einem Appell an die künftige Bundesregierung hat der Präsident des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), Dr. Manfred Hudetz, in Berlin das erste IVA-Zukunftsforum eröffnet. Mit Blick auf die im Juli vorgelegten Empfehlungen der Zukunftskommission Landwirtschaft (ZKL) sagte Hudetz: "Lesen Sie diesen Bericht! Und lesen Sie ihn bitte ganz! Denn Rosinenpickerei oder nicht beachten hat der ZKL-Bericht nicht verdient. Die Zukunft der Landwirtschaft erfordert eine Betrachtung aus einem Guss." Hudetz empfahl den ZKL-Bericht als "Blaupause für wichtige Entscheidungen in der Agrarpolitik".

Hudetz betonte insbesondere die Bedeutung digitaler Technologien für eine nachhaltigere Landwirtschaft: Einsparungen des Pflanzenschutzmittel- und Düngereinsatzes, wie sie etwa in der Farm to Fork-Strategie der Europäischen Union vorgesehen sind, lassen sich nach Hudetz' Auffassung am besten durch moderne Technologien erreichen - und nicht durch starres Ordnungsrecht und Verbote. Digitale Spritzen und Düngerstreuer sowie verbesserte Prognosemodelle werden durch punktgenaue Anwendung die Aufwandmengen senken, ohne die Erträge zu reduzieren.

Das IVA-Zukunftsforum beleuchtet noch bis zum Abend die Zukunft von Ernährung und Landwirtschaft aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Den Auftakt bildete ein Impulsvortrag des Journalisten und Bloggers Sascha Lobo mit dem Titel "Wie das Netz die Welt verändert - und was das für Ernährung und Landwirtschaft bedeutet". Zum Abschluss wird Zukunftsforscher Dr. Eike Wenzel zur Transformation der Landwirtschaft sprechen und der Frage nachgehen: "Wie wir uns in Zukunft ernähren werden". Dazwischen stehen verschiedene Formate vom Science Slam, einer Expertenrunde, bei der Kinder die Fragen stellen, einer Paneldiskussion mit Nachwuchspolitikern und -Landwirten sowie die Preisverleihung an ein von den Teilnehmenden gekürtes Start-Up-Unternehmen aus der Food-Branche.

Unter https://zukunftsforum.iva.de können Interessierte die Veranstaltung im Livestream verfolgen und ihre Fragen einbringen. Das Programm im Detail finden Sie hier: https://zukunftsforum.iva.de/programm

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.

