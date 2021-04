Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Agrarchemie: Trotz Corona-Pandemie keine großen Einbrüche

Digitale Jahrespressekonferenz des Industrieverbands Agrar heute

Frankfurt/Main (ots)

Der Nettoinlandsumsatz (NIU) mit Pflanzenschutzmitteln in Deutschland belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 1,146 Milliarden Euro. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr (1,193 Mrd. Euro) ein Minus von 3,9 Prozent im Direktgeschäft zwischen der im Industrieverband Agrar e. V. (IVA) organisierten Industrie und dem Pflanzenschutz-Großhandel. Der Absatz von Mineraldüngern in Deutschland hat sich stabilisiert: 1,372 Millionen Tonnen Stickstoffdünger wurden in der Düngesaison 2019/20 nachgefragt, was einer Zunahme von gut 2,2 Prozent entspricht (2018/19: 1,342 Mio. Tonnen).

Mehr Zahlen und Hintergründe präsentiert der IVA heute (27. April) im Rahmen seiner Jahrespressekonferenz um 11 Uhr per Video-/Audiokonferenz (>> Anmeldung: https://www.iva.de/iva-laedt-zu-jahrespressekonferenz-am-27-april-2021).

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.

