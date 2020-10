Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Einladung zum gemeinsamen Pressegespräch von IVA und BOG

Aus fremden Landen frisch auf den Tisch?

Frankfurt/Main (ots)

Die Corona-Pandemie hat die Bedeutung der heimischen landwirtschaftlichen Produktion in den Fokus gerückt. In vielen Bereichen können wir uns mit Agrargütern nicht selbst versorgen. Gleichzeitig sind aber zuletzt für den Anbau vieler heimischer Kulturpflanzen wichtige Pflanzenschutzmittel weggefallen.

Die sogenannten Lückenindikationen machen vor allem den Anbau von Obst und Gemüse in Deutschland zu einer Herausforderung. In den Sonderkulturen fehlen wirksame Bekämpfungsoptionen, vor allem im Kampf gegen Schädlinge und Pilze. Schon heute kommt so jeder zweite in Deutschland verzehrte Apfel aus dem Ausland.

Werden wir in Zukunft noch mehr von Importen abhängig sein? Welche Perspektiven haben deutsche Obst- und Gemüseanbauer und welche Sorgen treiben sie aktuell um? Dazu laden der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) und der Bundesausschuss Obst und Gemüse (BOG) zu einem virtuellen Pressegespräch per Video-/Audiokonferenz am

Mittwoch, 21. Oktober 2020, 11 Uhr.

Gesprächspartner sind:

Frank Gemmer, Hauptgeschäftsführer des IVA

Jens Stechmann, Vorsitzender Bundesausschuss Obst und Gemüse (BOG)

Christian Ufen, Stellvertretender Vorsitzender Bundesausschuss Obst und Gemüse (BOG)

Moderation:

Martin May, Geschäftsführer, Leiter Kommunikation des IVA

Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft.

