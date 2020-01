Industrieverband Agrar e.V. (IVA)

Einladung zum gemeinsamen Pressegespräch von IVA, UFOP und UNIKA

Kartoffeln aus Übersee, Rapsöl aus der Ukraine? Regionaler Anbau auf der Kippe

Frankfurt/Main (ots)

Wie wirkt sich die strenge Regulierung von Pflanzenschutzmitteln in Deutschland und Europa auf die Vielfalt der in Deutschland angebauten Kulturen aus? Wird die heimische Landwirtschaft den Kundenwunsch nach Regionalität auch weiter bedienen können? Wo ist wirksamer Pflanzenschutz bald kaum noch möglich und welche Folgen hat das? Eine Analyse auf Basis amtlicher Zulassungsdaten zeigt künftig drohende Behandlungslücken vor allem bei den für die Fruchtfolgegestaltung unverzichtbaren Blattfrüchten. Die schrumpfende Auswahl an Pflanzenschutz-Lösungen stellt zum Beispiel den heimischen Kartoffel- und Rapsanbau vor immer größere Probleme. Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA), die Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V. (UFOP) und die Union der Deutschen Kartoffelwirtschaft e. V. (UNIKA) laden zu einem gemeinsamen Pressegespräch ein, um auf die Folgen einer schwindenden Wirkstoffverfügbarkeit hinzuweisen.

Das Pressegespräch findet statt am

Donnerstag, 16. Januar 2020, 14 Uhr

Messe Berlin Halle 6.3, Pressezentrum Raum B

(Hinweis: Für den Zugang zu Messe und Pressezentrum ist eine Akkreditierung erforderlich >> https://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/)

Ihre Gesprächspartner sind:

Dr. Manfred Hudetz Präsident des IVA Geschäftsführer Syngenta Agro GmbH

Dietmar Brauer Stellvertretender Vorsitzender UFOP e. V. Geschäftsführender Gesellschafter der Norddeutschen Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke KG (NPZ)

Dr. Holger Hennies Vizepräsident Landvolk Niedersachsen - Landesbauernverband e. V.

Moderation: Martin May Geschäftsführer, Leiter Kommunikation des IVA

Pressekontakt:

Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle

Martin May

Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692

Fax +49 69 2556-1298

E-Mail: may.iva@vci.de

https://www.iva.de

https://twitter.com/IVA_Presse

Original-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell