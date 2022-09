Epson Europe

Epson und Usain Bolt erneuern Partnerschaft zur Förderung des druckpatronenfreien Druckens in Europa

Hemel Hempstead, England (ots/PRNewswire)

Neue durchgängige 12-Monats-Kampagne auf mehr Produkte in mehr Märkten erweitert

Epson und Usain Bolt werden ihre Mission, Haushalten und kleinen Unternehmen in ganz Europa patronenfreies Drucken anzubieten, für weitere 12 Monate fortsetzen, da der globale Technologieführer seine Partnerschaft mit dem größten Sprinter aller Zeiten erneuert. Nach dem Erfolg der letztjährigen Kampagne wird Usain, der schnellste Mann der Welt, erneut als Gesicht des Epson EcoTank in einer neuen, durchgehenden Kampagne auftreten, um den kostensparenden Drucker und den ReadyPrint-Tintenabonnementservice zu bewerben. Die neue Kampagne wird auch auf weitere erstklassige Produkte von Epson ausgeweitet, darunter Heimkino-Projektoren, professionelle Großformatdrucker, Business-Scanner und Etikettendrucker.

Mehr als 75 Millionen Menschen in ganz Europa haben Usain bereits bei der letztjährigen Aktion an der Seite des EcoTank von Epson gesehen. Die Kampagne, die TV-Werbung, Außenwerbung, Online, POS, Social Media und PR umfasste, hat dazu beigetragen, dass Epson seine Position als weltweit führender Anbieter von Tintentankdruckern beibehalten konnte. Seit ihrer Einführung im Jahr 2010 wurden weltweit über 70 Millionen EcoTank-Drucker verkauft.

In der neuen Kampagne, die im nächsten Monat in Europa und Afrika startet, wird der achtfache Olympiasieger Usain in heiteren Inhalten am POS, Online, in sozialen Netzwerken und im Außenbereich zu sehen sein. Außerdem wird er ab Anfang 2023 in einigen Ländern an einer neuen TV-Kampagne mitwirken. Usain wird auf ganz eigene Weise demonstrieren, dass man mit EcoTank-Druckern buchstäblich „Fill and Chill" bis zu drei Jahre lang problemlos ohne Patronen drucken kann1 und dabei bis zu 90 % der Druckkosten sparen kann3. Umständliches Patronenwechseln gehört der Vergangenheit an, denn die Drucker werden stattdessen mit hochergiebigen Tintenflaschen geliefert. Ein Satz Tintenflaschen entspricht dem Inhalt von bis zu 72 Patronen und ermöglicht es vielbeschäftigten Haushalten und kleinen Büros, zu extrem niedrigen Kosten pro Seite zu drucken. Die Kampagne zeigt auch, wie Epsons Tintenlieferdienst ReadyPrint Kunden bis zu 90 % der Druckkosten2 sparen kann, da die Tinte direkt nach Hause geliefert wird, bevor der Vorrat erschöpft ist.

Maria Eagling, Marketing-Direktorin von Epson Europe, kommentierte die Partnerschaft mit den Worten: „Die Leute finden Drucker vielleicht nicht so interessant wie andere Technologieprodukte für Verbraucher, aber Usain trägt wirklich dazu bei, unsere kostengünstigen Drucklösungen auf lustige, einprägsame und ansprechende Weise zum Leben zu erwecken. Das Feedback, das wir von unseren Kunden erhalten haben, und die großartigen Ergebnisse, die wir bisher mit der Aktion erzielt haben, bestätigen, dass Usain wirklich der perfekte Partner für uns ist, da immer mehr Menschen erkennen, dass es beim Drucken um mehr geht als um Patronen. Wir können es kaum erwarten, unsere neuen Inhalte mit anderen zu teilen, und ich bin sicher, dass jeder Spaß daran haben wird."

Usain Bolt erklärte: „Ich habe meine ersten 12 Monate bei Epson sehr genossen. Die diesjährige Kampagne wurde in nur 4 Tagen in London gefilmt, und obwohl es viel harte Arbeit war, habe ich alles Mögliche gemacht, zum Beispiel auf einem Zauberteppich fliegen, unter Sofas auftauchen, Yoga machen, kochen, jonglieren und sogar Flaschen umdrehen! Alles wird zu sehen sein, aber ich kann ehrlich sagen, dass Drucken noch nie so viel Spaß gemacht hat."

Um über die neue Kampagne auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie uns auf Instagram @EpsonEurope oder sehen Sie sich die neuesten Inhalte auf unserem YouTube-Kanal unter https://www.youtube.com/user/EpsonEurope an.

Basierend auf einem Druckvolumen von 100 Seiten pro Monat und der niedrigsten Ergiebigkeit des ersten Tintensatzes. ReadyPrint EcoTank - sparen Sie bis zu 90 % der Druckkosten Die Berechnung von Epson ReadyPrint Unlimited umfasst die gebündelten Tintenflaschen (im Lieferumfang des Druckers enthalten) und die Aktivierungsgebühr für das entsprechende Gerät sowie die Abonnementkosten für das Drucken der max. Seiten innerhalb des entsprechenden Plans über einen Zeitraum von 5 Jahren, verglichen mit den durchschnittlichen Kosten für den Kauf eines Druckers (plus gebündelte Patronen) und den Druck der gleichen Anzahl von Seiten (A4-Ausdrucke nach ISO/IEC 24711) mit den Original-Verbrauchsmaterialien, die in den 50 meistverkauften Verbraucherdruckern verwendet werden (laut GfK-Marktdaten für Tintenstrahldrucker und Tintenstrahldruckpatronen am Point-of-Sale für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, Apr-19 - März 2020). Die Kosten pro Seite wurden unter Bezugnahme auf die durchschnittlichen Druckkosten für diese 50 Top-Modelle berechnet, indem der entsprechende Patronenumsatz und die Gesamtausbeute durch die verkauften Einheiten geteilt wurden (gemäß den Marktdaten des GfK-Panels für Tintenstrahldruckpatronen am Point of Sale für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, Apr-19 - März 2020). Durchschnittliche Kostenersparnis pro Seite und durchschnittliche Anzahl der Tintenpatronen, die benötigt werden, um die gleiche Anzahl von Seiten zu drucken wie mit den EcoTank „102" und „104" Tintenflaschen. Vergleich zwischen der durchschnittlichen Ergiebigkeit (A4-Ausdrucke nach ISO/IEC 24711) der EcoTank-Flaschen „102" und „104" und den Original-Verbrauchsmaterialien, die in den 50 meistverkauften Tintenstrahldruckern verwendet werden (gemäß den Marktdaten des GfK-Panels für Tintenstrahldrucker und Tintenstrahldruckpatronen am Verkaufsort für Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien, Apr-19 - März 2020).

Informationen zu Epson

Epson ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das sich der Schaffung von Nachhaltigkeit und der Bereicherung von Gemeinschaften verschrieben hat, indem es seine effizienten, kompakten und präzisen Technologien und digitalen Technologien einsetzt, um Menschen, Dinge und Informationen miteinander zu verbinden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Lösung gesellschaftlicher Probleme durch Innovationen in den Bereichen Heim- und Bürodruck, kommerzieller und industrieller Druck, Fertigung, Visualisierung und Lifestyle. Epson will bis 2050 CO2-negativ werden und auf die Nutzung endlicher Bodenschätze wie Öl und Metall verzichten.

Unter der Führung der in Japan ansässigen Seiko Epson Corporation erwirtschaftet die weltweite Epson-Gruppe einen Jahresumsatz von rund 1 Billion JPY.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1890917/Usain_Bolt.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449071/Epson_America_Inc_Logo.jpg

Original-Content von: Epson Europe, übermittelt durch news aktuell