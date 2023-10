CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio öffnet virtuellen G-SHOCK STORE im Metaverse

Tokio (ots/PRNewswire)

Erster Anbieter der Anpassung von Uhren im VRChat

CASIO COMPUTER CO., LTD. gab heute den Start eines virtuellen Shops im Metaverse für die stoßfesten Uhren der Marke G-SHOCK bekannt. Der neue Store wird am 6. Oktober 2023 auf der Social-Virtual-Reality-Plattform VRChat eröffnet, wo die Besucher unter anderem die Möglichkeit haben, ihre Uhren individuell zu gestalten.

In den letzten Jahren ist es bei jüngeren Nutzern immer beliebter geworden, Avatare (virtuelle Persönlichkeiten) zu erstellen, virtuelle Räume zu erkunden und im Metaversum miteinander zu kommunizieren.

Als Reaktion darauf eröffnet Casio einen virtuellen G-SHOCK-STORE, der im Metaversum als „Welt" bezeichnet wird, um eine Kultur zur Ausstattung von Avataren mit Zeitmessern zu fördern und auf der starken Unterstützung aufzubauen, die G-SHOCK bei den Nutzern für seine Stoßfestigkeit und einzigartigen Designs genießt. Casio hat eine Partnerschaftsvereinbarung mit VRChat Inc, dem Betreiber der weltweit größten Social-Virtual-Reality-Plattform VRChat, unterzeichnet. Dies ist das allererste Mal, dass ein Uhrenhersteller im VRChat eine Welt (virtuellen Raum) eröffnet hat.

In der virtuellen Welt des G-SHOCK-STORE können die Nutzer verschiedene Komponenten kombinieren, um ihre eigene, individuelle G-SHOCK-Uhr zu erstellen. Außerdem können sie sehen, wie ihre VRChat-Avatare aussehen, wenn sie die von ihnen erstellten Uhren tragen. Darüber hinaus können Nutzer im offiziellen Casio-Online-Shop auf BOOTH, einem globalen Online-Marktplatz für kreative Unternehmungen, Uhrenkomponenten als digitale Gegenstände zur Verwendung in VRChat erwerben, um virtuelle G-SHOCK-Uhren zu erstellen, die von ihren Avataren im G-SHOCK-STORE und anderen VRChat-Welten getragen werden können. Diese virtuellen Uhren sind mit der Zeit am Standort des Benutzers verknüpft und ermöglichen es Benutzern, die Uhrzeit in VRChat zu überprüfen.

Informationen zu VRChat

VRChat ist eine Virtual-Reality-Metaverse-Plattform, die es Benutzern ermöglicht, die Form eines Avatars anzunehmen und sich an interaktiven Erlebnissen in virtuellen Welten zu erfreuen. Millionen von Menschen haben eine große Vielfalt von Nutzergemeinschaften gebildet, in denen sie frei Aktivitäten in Metaversen auf der Plattform genießen können.

