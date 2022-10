CASIO COMPUTER CO., LTD

Casio und MAMMUT bringen PRO TREK-Armbanduhr heraus

Stoffarmband aus recycelten Plastikflaschen, bedruckt mit spektakulärem Schneegebirgs-Logo

Casio Computer Co., Ltd. hat heute die Veröffentlichung des neuesten Modells der PRO-TREK-Outdoor-Uhren angekündigt. Die neue PRW-61MA ist ein in Zusammenarbeit mit der Schweizer Outdoor-Marke MAMMUT entwickeltes Modell.

Dieses neue Modell, die PRW-61MA, vereint die Marken PRO TREK und MAMMUT in einem Design: die perfekte Kombination für einen urbanen Outdoor-Lifestyle.

Die Uhr wird mit einem Stoffarmband und einem austauschbaren weichen Urethanband geliefert, die zu einer Vielzahl von Anlässen und Kleidungsstilen passen. Das Hauptarmband trägt den monochromen MAMMUT-Alpen-Aufdruck mit den verschneiten Bergspitzen, für den die Outdoor-Marke so bekannt ist. Der Anhänger am Band ist mit dem MAMMUT-Logo bestickt. Das weiche Urethanband zeichnet sich durch sein schlichtes schwarzes Design mit dem Mammut-Logo auf der Bandschlaufe aus und eignet sich ideal für den täglichen Gebrauch. Neben weiteren Designakzenten trägt die Uhr auch das charakteristische MAMMUT-Orange im Markenlogo auf dem Zifferblatt, den Stunden- und Minutenzeigern und den Knöpfen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Zusammenarbeit ist das Engagement beider Marken für den Umweltschutz. MAMMUT konzentriert sich bei der Entwicklung nachhaltiger Produkte darauf, gefährliche Stoffe aus seinen Herstellungsprozessen zu eliminieren. Die PRO TREK-Reihe ist die erste Casio-Modellreihe, die Uhrenteile aus umweltfreundlichen Biomasse-Kunststoffen enthält, die seit März 2022 eingesetzt werden. Die PRW-61MA spiegelt die gemeinsame Leidenschaft der beiden Outdoor-Marken für den Schutz der Natur wider und verwendet nachhaltige Materialien. Das Stoffarmband besteht aus recyceltem PET-Material aus Plastikflaschen und anderen Kunststoffen, während das weiche Urethanband aus Biomassekunststoffen unter Verwendung von Rohstoffen aus Rizinussamen und Mais hergestellt wird. Das Gehäuse und der Gehäuseboden sind ebenfalls aus Biomasse-Kunststoff gefertigt.

Darüber hinaus ist die Uhr mit dem „Tough Solar"-Ladesystem ausgestattet, das das Licht der Sonne, von Leuchtstofflampen und anderen Quellen effektiv in Energie umwandelt, so dass ein regelmäßiger Batteriewechsel überflüssig wird, was die Umweltbelastung weiter reduziert.

