Shangxian Lake Financial Summit

Wuxi Fund PARK: eine Innovationsbasis für die Kombination von Industrie und Finanzen

Wuxi, China (ots/PRNewswire)

Am 9. Dezember nahmen Vertreter der besten Finanzinstitute des Landes, insbesondere einiger Private-Equity-Institute, an der Financial Empowerment Conference und dem Shangxian Lake Financial Summit in Wuxi, Provinz Jiangsu, teil, um die Vorstellung des Wuxi Fund PARK sowohl offline als auch online zu erleben. Sie steht für „finanzielle Befähigung, die Kombination von Industrie und Finanzen" und ist die Innovationsbasis für die Kombination von Industrie und Finanzen im Jangtse-Flussdelta, so der Shangxian Lake Financial Summit.

Der Wuxi Fund PARK befindet sich in einem Feuchtgebiet im Kerngebiet von Taihu New City, Wuxi, mit einem Grünanteil von 52 %, einer wunderschönen Umgebung und einer hervorragenden Ökologie. Die erste Phase besteht aus 31 modernen, hoch aufragenden Gebäuden in Holzbauweise, darunter 27 Bürogebäude mit unterschiedlichen Formen und 4 Gebäude mit unterstützenden Funktionen wie Industrieausstellung, Unternehmensdienstleistungen, Projektvorstellung, Catering, Fitness, 24-Stunden-Bild- und Textanzeige usw.

Darüber hinaus hat der Park auf der Grundlage der entwickelten fortschrittlichen Produktionsbasis im Jangtse-Flussdelta eine Kommunikationsplattform für Kapitalbeteiligungen, eine Andockplattform für Investitions- und Finanzierungsprojekte, eine Forschungsplattform für Finanz-Thinktanks und eine Plattform für die Ausbildung von Finanztalenten aufgebaut. Sie wird die tiefe Integration aller Arten von Kapital, aufstrebenden Industrien und Spitzentalenten wirksam fördern und die physische und mentale Fähigkeit zur internen und externen Reparatur verbessern. Sie unternimmt alle Anstrengungen, um 16 fortschrittliche Industriecluster aufzubauen, von denen 9 Industriecluster ein Haupteinkommen von mehr als 100 Milliarden Yuan haben.

Finanzen sind das Lebenselixier der modernen Wirtschaft. Die fortschrittliche verarbeitende Industrie kann auf finanzielle Unterstützung nicht verzichten, und Kapitalbeteiligungen mit den Merkmalen der Risikoteilung und des Vorteilsausgleichs sind zweifellos eines der attraktivsten Finanzmittel. Zu diesem Zweck hat Wuxi speziell 15 Artikel zur Entwicklung von Kapitalbeteiligungen formuliert und viele attraktive Vergünstigungen gewährt. Mit der Eröffnung des Wuxi Fund PARK wird heute zweifellos eine Handvoll Brennholz für viele Aktienfonds in Wuxi gesammelt.

Derzeit hat Wuxi Fund PARK eine Reihe von Finanzinstitutionen angezogen, darunter führende PE/VC-Institutionen, vier große Wirtschaftsprüfungs- und Anwaltskanzleien, bekannte zentrale und lokale Unternehmen, führende Investmentfonds aus Teilsektoren, Spitzeninstitutionen für Investitionen usw.

