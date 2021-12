SGS Digital & Innovation

SGS führt hochmoderne digitale Abläufe ein, um der digitale Marktführer in der TIC-Branche zu werden

Erstes digitales Entwicklungsteam in Lissabon, Portugal, gegründet

Die Entwicklung digitaler Produkte und Dienstleistungen wird unser Innovation Squad SGS in die Lage versetzen, durch einen kundenorientierten Ansatz mehr Innovationen schneller und kostengünstiger zu validieren.

SGS, das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen, hat mit der Einrichtung seines ersten Innovation Squad in Lissabon, Portugal, einen großen Schritt in seinem Bestreben gemacht, der digitale Marktführer in der globalen TIC-Branche zu werden.

Das Innovation Squad wurde im Oktober 2021 gegründet und ist Teil des SGS-Teams „Digital & Innovation". The Squad arbeitet mit modernsten digitalen Technologien und Methoden für schnelles Prototyping und nutzerorientierte Produktentwicklung.

Das Team in Lissabon ist das erste von vielen, die SGS in verschiedenen Regionen der Welt aufstellen will, und die Rekrutierung für ein zweites Team läuft bereits. Jede Gruppe, bestehend aus Produktmanagern, Designern, Entwicklern und Datenwissenschaftlern, wird mit lokalen und regionalen Interessenvertretern zusammenarbeiten, um neue digitale Dienste in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit zu validieren, zu entwickeln und zu veröffentlichen.

Siddi Wouters, Senior Vice President Digital & Innovation, sagte: „Die Eröffnung unserer neuen Niederlassung in Portugal ist ein wichtiger Meilenstein für die Verwirklichung unserer digitalen Ambitionen. Zu unseren Hauptschwerpunkten gehört die Entwicklung zu einem datengesteuerten Unternehmen, das seine Leistung durch die Verknüpfung von Echtzeitdaten mit Menschen und Prozessen im gesamten SGS-Ökosystem verbessert. Smart Simplicity, die Rationalisierung von Prozessen und Dienstleistungen durch die Ergänzung von physischen Abläufen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Und schließlich Customer First, das den Kunden in den Mittelpunkt stellt, indem es ihm ermöglicht, sich mühelos zu vernetzen, zu integrieren und sein Erlebnis auf der Grundlage des richtigen Dienstes für die richtige Person zur richtigen Zeit zu personalisieren."

Das Team wird eng mit den Geschäftsbereichen von SGS in den Bereichen natürliche Ressourcen, Industrie und Umwelt, Gesundheit und Ernährung, Wissen sowie Konnektivität und Produkte zusammenarbeiten.

Borge Nilsen, Vizepräsident, Innovation Factory bei SGS, kommentierte: „Wir freuen uns, dass das erste Innovation Squad von SGS in Lissabon eingerichtet wird. Die Squad ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Innovationsmotors. Es stellt dedizierte Ressourcen zur Verfügung, die es SGS ermöglichen, konsequent und schneller mehr Wert aus seinen Innovationsbemühungen zu ziehen."

Neue Methoden wie Design Thinking, Lean Startup und Agile ermöglichen es SGS, sich auf den Kunden zu konzentrieren, eine schnelle Exploration zu ermöglichen und nur das zu entwickeln, was einen Wert hat. Die Vielfalt der Talente in den einzelnen Teams stellt sicher, dass die Kunden bei der Verbesserung und Ausweitung ihrer Geschäftstätigkeit durch digitale Technologien unterstützt werden. Letztendlich werden die Innovationsbemühungen von SGS das Unternehmen in die Lage versetzen, sein Ziel zu erreichen, eine bessere, sicherere und vernetzte Welt zu schaffen.

Über SGS

Wir sind SGS - das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. Wir sind weltweit als Maßstab für Qualität und Integrität anerkannt. Unsere 93.000 Mitarbeiter betreiben ein Netz von 2.600 Büros und Labors und arbeiten gemeinsam daran, eine bessere, sicherere und stärker vernetzte Welt zu schaffen.

