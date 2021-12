The Publicity Department of Gangnan District, Guigang

Bezirk Gangnan, Guigang, Guangxi: Veränderung der Qiaoxu-Daune

Seit kurzem laufen die Bauarbeiten auf der Parzelle B des Projekts Qiaoxu - China Down Valley auf Hochtouren, und es wurden mehrere große Maschinen zur Nivellierung des Geländes eingesetzt, da hier eine Daunenfedernfabrik errichtet werden soll. Nach Angaben der Pressestelle des Bezirks Gangnan, Guigang, beträgt die geplante Gesamtfläche des Projekts ca. 70.000 Quadratmeter, und es sollen zwei Produktionshallen mit einer Fläche von 40.000 Quadratmetern gebaut werden. Im April dieses Jahres wurde die Parzelle A fertig gestellt, was einen wichtigen Schritt in der Umgestaltung und Modernisierung der Daunenfedernindustrie im Bezirk Gangnan darstellt.

Die Qiaoxu-Daunenfedernindustrie im Bezirk Gangnan, Guigang, Guangxi, florierte in den 1980er Jahren. Seit mehr als 40 Jahren ist die Daunenfedernindustrie von Qiaoxu schnell gewachsen, indem sie die hochwertigen Daunenressourcen zusammenführte und sich auf Industrien mit geringen Investitionen, aber schnellen Ergebnissen sowie auf die Flexibilität in Wirtschaft und Landwirtschaft stützte und so den Ruf als „Heimatstadt der Daunen in China", „Produktionsbasis für hochwertige Daunen in China" und „Ausgezeichneter Industriecluster für Daunenfedern in China" begründete. Die Produkte werden nach Zhejiang, Shanghai und in andere Regionen und Länder, darunter Japan, Korea, die Vereinigten Staaten und Europa, verkauft, und die Verarbeitungs macht 28 % des chinesischen und 18 % des globalen Volumens aus.

Um die bestehenden Vorteile zu festigen, haben die Stadtverwaltung von Qiaoxu und die Guangxi Qiaoxu Lotus Down Feather Group Co., Ltd. gemeinsam das Projekt Qiaoxu - China Down Valley ins Leben gerufen, um es zu einer neuen Fabrik mit fortschrittlicher Technologie und Produkten mit hoher Wertschöpfung nach Standardisierung, Modernisierung und Internationalisierung und Intellektualisierung auszubauen. Die Gesamtinvestition wird sich voraussichtlich auf 1,615 Milliarden RMB belaufen, und die für den Bau vorgesehene Fläche beträgt mehr als 46 Hektar. Das Projekt wird in drei Phasen mit einer Bauzeit von 5 Jahren unterteilt. Im Rahmen des Projekts wird der Markenpflegeplan aktiv umgesetzt, wobei mehr als 20 hochwertige Marken wie „Qiaoxu Down", „Lotus Down Quilt" und „Lotus City Home Textile" kultiviert werden. Für das Projekt werden auch Hightech-Technologien eingeführt, darunter eine CO2-arme Umweltschutztechnologie, Abwasseraufbereitung und -wiederverwertung sowie eine hohe Konversionsrate der Produktionsenergie. Außerdem wird die ökologische Zuchtstation Yezzileaf errichtet, um den eigenartigen Geruch der Daunenprodukte zu beseitigen und die Rohstoffversorgung mit hochwertigen Qiaoxu-Daunen weiter zu gewährleisten. Die reinigungsmittelfreie Produktionsanlage und ein fortschrittliches Sterilisationssystem wurden im Rahmen des Projekts innoviert und entwickelt, um den Produktgeruch zu beseitigen und die Produktqualität unter der Prämisse zu verbessern, die ursprünglichen ökologischen Eigenschaften der Daunen zu erhalten. Darüber hinaus werden die Projekte des Qiaoxu Down Trading Center und des Expo Science and Innovation Center als Ganzes gefördert, um innovative Forschungs- und Entwicklungstechnologien und die technologische Innovation in der Industrie besser voranzutreiben.

Mit dem Ziel, ein nationales High-End-Industriezentrum für Daunenprodukte aufzubauen, wird das Projekt die einzige traditionelle Daunenfedernindustrie in Guangxi umwandeln und aufwerten und die gesamte Industriekette von der wissenschaftlichen Zucht über die Weiterverarbeitung bis hin zum Online- und Offline-Verkauf aufbauen.

Nach der Realisierung des Projekts werden jährlich 63.000 Tonnen Daunen (Federn) und 5 Millionen Daunendecken mit einem Produktionswert von 10 Mrd. RMB und einem Steueraufkommen von 300 Mio. RMB produziert und mehr als 8.000 Arbeitsplätze geschaffen.

Bildunterschrift: Qiaoxu, China – Down Valley im Bau

