The Organizing Committee of 2021 World Intelligent Manufacturing Conference

Digitale Transformation, intelligente Führung -- Die Weltkonferenz für intelligente Fertigung 2021 wurde in Nanjing eröffnet

Nanjing, China (ots/PRNewswire)

Die 2021 World Intelligent Manufacturing Conference wurde am Morgen des 8. Dezember in Nanjing eröffnet. Diese Konferenz konzentriert sich auf die Aufgabe, die „Fertigung intelligenter zu machen" und die integrierte Entwicklung der digitalen Wirtschaft und der Realwirtschaft zu fördern. Es wurde ein Online- und Offline-Modell gewählt, um Wissen und Bemühungen zur Schaffung eines digitalen Zeitalters zu sammeln und intelligente Errungenschaften zu teilen. Es werden Anstrengungen unternommen, um ein internationales Ereignis der intelligenten Fertigung in Form von hochkarätigen Foren, Ergebnisveröffentlichungen, industriellem Andocken, Industriewettbewerben und anderen Aktivitäten zu schaffen.

Auf der Eröffnungsfeier wurden nacheinander eine Reihe wichtiger Ergebnisse bekannt gegeben. Der Expertenausschuss des Nationalen Expertenausschusses für intelligente Fertigung und der Ausschuss für intelligente Fertigungssysteme der Internationalen Elektrotechnischen Kommission wurden offiziell gegründet, und die Preisverleihung des ersten Innovationswettbewerbs für intelligente Fertigung wurde abgehalten. Nach Angaben des Organisationskomitees der Weltkonferenz für intelligente Fertigung 2021 hat die China Intelligent Manufacturing System Solution Supplier Alliance Benchmarking-Unternehmen für intelligente Fertigung und das China Institute of Information and Communications ein öffentliches Dienstleistungsnetz für intelligente Fertigung veröffentlicht.

Das Konsortium der Gesellschaft für intelligente Fertigung der China Association of Science and Technology veröffentlichte die „Top Ten des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts der intelligenten Fertigung weltweit im Jahr 2021" und die „Top Ten des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts der intelligenten Fertigung in China im Jahr 2021".

Bei der Eröffnungszeremonie der Konferenz wurde die „Expo on the Cloud" vorgestellt, die drei große Ausstellungsbereiche umfasst: Anwendungsdemonstration, technische Dienstleistungen und industrielle Ökologie, mit dem Ziel, eine nicht endende „Expo on the Cloud" zu schaffen. Die Elemente des Ökosystems, mit denen Schlüsselunternehmen in verschiedenen Branchen eine weiche Umgebung für die intelligente Fertigung schaffen, wie z. B. neue Technologien, neue Modelle, neue Ausrüstung sowie Talente und Finanzen, werden in der Cloud angezeigt.

Die diesjährige „Expo on the Cloud" hat auch weitere praktische Funktionen wie Cloud-Live-Übertragung, Cloud-Rekrutierung, Cloud-Konferenz usw. hinzugefügt. Durch diese Funktionen können die Aussteller die Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Unternehmen besser fördern, und die Nutzer können mehr Informationen über die Branche erhalten und verschiedene Bedürfnisse erfüllen, während sie zu Hause bleiben, um die Konferenz zu verfolgen.

Gleichzeitig fanden auf der Konferenz eine Reihe von Aktivitäten statt, darunter die Eröffnungs- und Abschlusszeremonie, Unterforen, die Expo on the Cloud und der erste Innovationswettbewerb für intelligente Fertigung, an dem die weltweit führenden Unternehmen der intelligenten Fertigung, maßgebliche Organisationen, herausragende Führungskräfte und bekannte Experten teilnahmen. Auf der Konferenz werden die aktuelle Situation und die wichtigsten Themen der Entwicklung der intelligenten Fertigung gemeinsam erörtert, wobei der Schwerpunkt auf den Technologien, Produkten und Lösungen der repräsentativsten Unternehmen im Bereich der globalen intelligenten Fertigung liegt. Außerdem werden die neuesten Entwicklungserfolge in- und ausländischer Vorzeigeunternehmen im Bereich der intelligenten Fertigung vorgestellt und die Kooperationsmöglichkeiten wichtiger Institutionen und Unternehmen im Bereich der globalen intelligenten Fertigung erkundet.

Original-Content von: The Organizing Committee of 2021 World Intelligent Manufacturing Conference, übermittelt durch news aktuell