Daten der Phase III zeigen: TIBSOVO® (Ivosidenib-Tabletten) in Kombination mit Azacitidin verbessert signifikant das ereignisfreie Überleben und das Gesamtüberleben bei Patienten mit zuvor unbehandelter IDH1-mutierter akuter myeloischer Leukämie

Paris und Boston (ots/PRNewswire)

TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin im Vergleich zu Placebo plus Azacitidin zeigte auch eine signifikante Verbesserung der vollständigen Remissionsrate, der vollständigen Remission und der vollständigen Remission mit partieller hämatologischer Erholungsrate und objektiver Ansprechrate.

Das Sicherheitsprofil war positiv und konsistent mit zuvor veröffentlichten Daten.

Daten aus der AGILE-Studie der Phase III an Patienten mit zuvor unbehandelter IDH1-mutierter akuter myeloischer Leukämie werden in einer mündlichen Sitzung am Montag, den 13. Dezember 2021, und im offiziellen Presseprogramm der 63. Jahrestagung der American Society of Hematology vorgestellt.

Servier, ein wachsender Marktführer in der Onkologie, der sich verpflichtet hat, seinen Patienten ein Morgen zu bringen, gab heute Daten der Phase III aus der globalen AGILE-Studie bekannt, die belegt, dass TIBSOVO® (Ivosidenib-Tabletten) in Kombination mit der Chemotherapie Azacitidin das ereignisfreie Überleben und das Gesamtüberleben im Vergleich zu Azacitidin plus Placebo bei Erwachsenen mit zuvor unbehandelter IDH1-mutierter akuter myeloischer Leukämie (AML) signifikant verbessert hat, die keine Kandidaten für eine intensive Chemotherapie sind. Diese Daten werden in einer mündlichen Sitzung am Montag, den 13. Dezember 2021, von 2:45 Uhr bis 4:15 Uhr ET sowie in der Zusammenfassung Nr. 697 und im offiziellen Presseprogramm während der 63. Jahrestagung der American Society of Hematology vorgestellt.

Die Behandlung mit TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin zeigte eine statistisch signifikante Verbesserung des ereignisfreien Überlebens (event-free survival, EFS) (Hazard Ratio [HR] = 0,33, 95 % KI 0,16, 0,69, 1-seitiger P = 0,00111,2). Darüber hinaus zeigte die Kombination von TIBSOVO mit Azacitidin eine statistisch signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens (overall survival, OS) (HR = 0,44 [95 % KI 0,27, 0,73]; 1-seitiger P = 0,0005), mit einem medianen OS von 24,0 Monaten im Arm mit Ivosidenib + Azacitidin gegenüber 7,9 Monaten im Arm mit Placebo + Azacitidin.

„Diese signifikanten Erkenntnisse aus der AGILE-Studie der Phase III für TIBSOVO unterstützen unseren wachsenden Evidenzbestand, der die Begründung unterstützt, IDH1-Mutationen frühzeitig bei Blutkrebs wie akuter myeloischer Leukämie anzugreifen", sagte Susan Pandya, M.D., Vice President Clinical Development & Head of Cancer Metabolism Global Development Oncology & Immuno-Oncology, Servier Pharmaceuticals. „Bis zu 10 Prozent der Patienten mit AML haben Mutationen im IDH1-Enzym, und die aktuellen Behandlungsmöglichkeiten sind begrenzt, insbesondere für diejenigen, die neu diagnostiziert wurden und nicht für eine intensive Chemotherapie geeignet sind."

Zusätzliche Studienergebnisse Die Prüfärzte berichteten die Ergebnisse der wichtigsten sekundären Endpunkte der AGILE-Studie, einschließlich:

Die Rate der vollständigen Remission (complete remission, CR) betrug 47,2 % (n=34/72) für TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin vs. 14,9 % (n=11/74) für Placebo plus Azacitidin (p < 0,0001).

Die CR + vollständige Remission mit partieller hämatologischer Erholungsrate (CR + CRh-Rate) betrug 52,8 % (n=38/72) für TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin vs. 17,6 % (n=13/74) für Placebo plus Azacitidin (p < 0,0001).

Die objektive Ansprechrate (objective response rate, ORR) betrug 62,5 % (n=45/72) für TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin vs. 18,9 % (n=14/74) für Placebo plus Azacitidin (p < 0,0001).

„Wir freuen uns über das Potenzial, Patienten mit zuvor unbehandelter IDH1-mutierter AML eine neue Behandlungsoption zu bieten. Dies erweitert den signifikanten klinischen Nutzen für Patienten mit akuter myeloischer Leukämie und IDH1-Mutation weiter", sagte Patrick Therasse, M.D., Ph.D., Vice President, Head of Late Stage and Life Cycle Management, und Acting Head Oncology and Immuno-Oncology Therapeutic Area, Servier Group.

„Akute myeloische Leukämie ist eine schnell fortschreitende Art von Krebs, und die Prognose ist oft schlecht", sagte Stephane De Botton, M.D. Ph.D., Hauptprüfarzt und Head of Multidisciplinary Hematology Committee am Institut Gustave Roussy Villejuif, Frankreich. „Unser Ziel bei der Behandlung ist es, das Gesamtüberleben zu verlängern, und der beeindruckende klinische Nutzen nach der Behandlung mit TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin ist für diese Patienten mit zuvor unbehandelter IDH1-mutierter akuter myeloischer Leukämie unglaublich vielversprechend."

Häufige unerwünschte Ereignisse (adverse event, AE) aller Grade, die bei mehr als 20 Prozent der Patienten auftraten, die TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin vs. Placebo plus Azacitidin erhielten, waren Übelkeit (42,3 % vs. 38,4 %), Erbrechen (40,8 % vs. 26,0 %), Diarrhö (35,2 % vs. 35,6 %), Pyrexie (33,8 % vs. 39,7 %), Anämie (31,0 % vs. 28,8 %), febrile Neutropenie (28,2 % vs. 34,2 %), Thrombozytopenie (28,2 % vs. 20,5 %), Neutropenie (28,2 % vs. 16,4 %), Obstipation (26,8 % vs. 52,1 %) und Pneumonie (23,9 % vs. 31,5 %).

Servier befindet sich in Gesprächen mit den Aufsichtsbehörden bezüglich der Einreichungen zur Erweiterung der derzeit zugelassenen Indikationen für TIBSOVO.

TIBSOVO[*] ist derzeit in den USA als Monotherapie für die Behandlung von Erwachsenen mit IDH1-mutierter rezidivierter oder refraktärer akuter myeloischer Leukämie (AML) und für Erwachsene mit neu diagnostizierter IDH1-mutierter AML, die ≥ 75 Jahre alt sind oder Komorbiditäten aufweisen, die die Anwendung einer intensiven Induktionschemotherapie ausschließen, zugelassen. Kürzlich wurde TIBSOVO als erste und einzige zielgerichtete Therapie für Patienten mit zuvor behandeltem IDH1-mutierten Cholangiokarzinom zugelassen.

Über die NCT03173248 AGILE-Studie der Phase III zu AML Die AGILE-Studie ist eine globale, multizentrische, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte klinische Studie der Phase III zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von TIBSOVO in Kombination mit Azacitidin im Vergleich zu Placebo in Kombination mit Azacitidin bei Erwachsenen mit zuvor unbehandelter IDH1-mutierter akuter myeloischer Leukämie (AML), die keine Kandidaten für eine intensive Chemotherapie sind (≥ 75 Jahre alt oder weisen Komorbiditäten auf, was die Anwendung einer intensiven Induktionschemotherapie ausschließt). Der primäre Endpunkt der Studie ist EFS, definiert als die Zeit von der Randomisierung bis zum Behandlungsversagen, Rückfall von Remission oder Tod jeglicher Ursache, je nachdem, was zuerst eintritt. Behandlungsversagen ist definiert als Versäumnis, eine vollständige Remission (CR) bis Woche 24 zu erreichen.

Andere wichtige sekundäre Endpunkte umfassten die vollständige Remissionsrate (CR-Rate), definiert als der Anteil der Teilnehmer, die eine CR erreichen; Gesamtüberleben (OS), definiert als die Zeit vom Datum der Randomisierung bis zum Datum des Todes aufgrund jeglicher Ursache; CR und vollständige Remission mit partieller hämatologischer Erholungsrate (CRh), definiert als der Anteil der Teilnehmer, die ein CR oder CRh erreichen; und objektive Ansprechrate (ORR), definiert als die Rate der CR, CR mit unvollständiger hämatologischer Genesung (CRi) (einschließlich CR mit unvollständiger Thrombozytenregeneration [CRp]), partielle Remission (partial remission, PR) und morphologischer leukämiefreier Zustand (morphologic leukemia-free state, MLFS).

Über akute myeloische Leukämie Akute myeloische Leukämie (AML) ist ein Krebs des Blutes und des Knochenmarks, der durch eine schnelle Krankheitsprogression gekennzeichnet ist und die häufigste akute Leukämie ist, die Erwachsene mit etwa 20.000 neuen Fällen in den USA betrifft, und 43.000 Fälle in Europa jedes Jahr3,4. Die Mehrheit der Patienten mit AML erlebt irgendwann einen Rückfall. Eine rezidivierte oder refraktäre AML hat eine schlechte Prognose5. Die fünfjährige Überlebensrate beträgt etwa 27 %3. Bei 6 bis 10 Prozent der AML-Patienten blockiert das mutierte IDH1-Enzym die normale Differenzierung der Blutstammzellen und trägt zur Entstehung einer akuten Leukämie bei6.

Über Servier Pharmaceuticals Servier Pharmaceuticals, LLC ist ein kommerzielles Unternehmen mit einer Leidenschaft für Innovation und Verbesserung des Lebens von Patienten, ihren Familien und Betreuern. Als privat geführtes Unternehmen hat Servier die einzigartige Freiheit, seine Zeit und Energie so aufzuwenden, dass diejenigen, die unsere Behandlung und Versorgung benötigen, an erster Stelle stehen. Dabei wird das zukünftige Wachstum durch Innovation in Bereichen mit ungedecktem medizinischem Bedarf angetrieben.

Als wachsender Marktführer in der Onkologie hat sich Servier dazu verpflichtet, Lösungen zu finden, die die heutigen Herausforderungen angehen. Das Onkologie-Portfolio des Unternehmens an innovativen Medikamenten wurde entwickelt, um einer größeren Anzahl von Patienten über das gesamte Spektrum der Erkrankungen und bei einer Vielzahl von Tumorarten mehr lebensrettende Behandlungen zu ermöglichen.

Servier ist der Ansicht, dass Kooperation für die Förderung von Innovation von grundlegender Bedeutung ist, und baut aktiv Allianzen, Akquisitionen, Lizenzabkommen und Partnerschaften auf, die Lösungen bieten und den Zugang zu Therapien beschleunigen. Mit unserer kommerziellen Expertise, unserer globalen Reichweite, unserer wissenschaftlichen Expertise und unserem Engagement für klinische Exzellenz setzt sich Servier Pharmaceuticals dafür ein, den Patienten, denen wir dienen, das Versprechen einer Zukunft zu geben.

Weitere Informationen: www.servier.us Folgen Sie uns auf Social Media: LinkedIn, Twitter

Über die Servier Group Servier ist eine globale pharmazeutische Gruppe, die von einer Stiftung geleitet wird. Mit einer starken internationalen Präsenz in 150 Ländern und einem Gesamtumsatz von 4,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 beschäftigt Servier weltweit 22.500 Mitarbeiter. Servier ist eine unabhängige Gruppe, die jedes Jahr über 20 % ihres Markenumsatzes in Forschung und Entwicklung investiert. Um therapeutische Innovationen zum Wohle der Patienten zu beschleunigen, setzt sich die Gruppe für offene und kollaborative Innovationen mit akademischen Partnern, pharmazeutischen Gruppen und Biotech-Unternehmen ein. Und es integriert die Stimme des Patienten in den Kern seiner Aktivitäten.

Als führendes Unternehmen in der Kardiologie ist es das Ziel der Servier Group, ein renommierter und innovativer Akteur in der Onkologie zu werden. Ihr Wachstum basiert auf einem nachhaltigen Engagement für kardiovaskuläre und metabolische Erkrankungen, Onkologie, Neurowissenschaften und immuninflammatorische Erkrankungen. Um den Zugang zur Gesundheitsversorgung für alle zu fördern, bietet die Servier Group auch eine Reihe von qualitativ hochwertigen Generika an, die die meisten Pathologien abdecken.

Weitere Informationen: www.servier.comFolgen Sie uns auf Social Media: LinkedIn, Facebook, Twitter

Über TIBSOVO® (Ivosidenib-Tabletten)

Akute myeloische Leukämie (AML)

Lokal fortgeschrittenes oder metastatisches Cholangiokarzinom

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

NEBENWIRKUNGEN

WECHSELWIRKUNGEN MIT ARZNEIMITTELN

STILLZEIT

Bitte beachten Sie die vollständige Fachinformation, einschließlich BLACK-BOX-WARNUNG für AML-Patienten.

