Guizhou fährt Rekordernte ein mit einem Anstieg der Getreideproduktion um 3,49 Prozent im Jahr 2021

Das National Bureau of Statistics (NBS) gab am 6. Dezember bekannt, dass Guizhou eine weitere Rekordernte einfahren konnte, mit einem Anstieg der Getreideproduktion um 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei die gesamte Getreideproduktion von Guizhou im Jahr 2021 fast 10,949 Millionen Tonnen erreichte.

Die gesamte Aussaatfläche beläuft sich auf 41,8155 Millionen mu (ca. 2,802 Millionen Hektar) und ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,22 Prozent gestiegen.

Am 30. November lud das Ministerium für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Guizhou Experten ein, um die Produktion von mehrjährigem Reis auf einem Versuchsfeld im Kreis Sinan in der Stadt Tongren in der Provinz Guizhou zu messen.

Es ist das zweite Jahr, in dem auf diesem Feld Reis geerntet wird, und der Ertrag erreicht 843,3 kg pro mu (ca. 0,067 Hektar), was auf eine erfolgreiche Überwinterung von mehrjährigem Reis in Guizhou hindeutet.

Um das Ziel der diesjährigen Getreideproduktion und der Vergrößerung der Anbaufläche zu erreichen, wurde die Getreideproduktion zu einem der Leistungsbewertungssysteme der Regierung von Guizhou auf allen Ebenen. Die Staats- und Regierungschefs auf allen Ebenen sind für die Steigerung der lokalen Getreideproduktion verantwortlich.

Leiter des Ministeriums für Landwirtschaft und ländliche Angelegenheiten der Provinz Guizhou sind für über 1.000 mu (ca. 67 Hektar) landwirtschaftliche Nutzfläche zuständig, und Leiter von Regierungen auf allen Ebenen sind für 108 Demonstrationsflächen verantwortlich. Die Gesamtfläche erreichte fast 100.000 mu (ca. 6.700 Hektar). Diese Maßnahme hat die Nahrungsmittelproduktion in verschiedenen Gebieten angekurbelt.

Seit August hat die Getreideproduktion in verschiedenen Gebieten von Guizhou große Erfolge erzielt. Im Kreis Zheng'an in der Stadt Zunyi erreichte der Ertrag von Sorghum 541,7 kg pro mu (ca. 0,067 Hektar) und damit den Rekordwert von Guizhou.

In der ertragsstarken Süßkartoffel-Demonstrationsbasis des Kreises Sinan in der Stadt Tongren hat der Durchschnittsertrag der Süßkartoffel 4327,9 kg pro mu erreicht und damit einen neuen Rekord in Guizhou aufgestellt.

In der Stadt Xingyi in der autonomen Präfektur Qiandongnan der Miao und Dong erreichte der Reisertrag 1123,87 kg pro mu und brach damit den Rekord in Guizhou.

Im Kreis Nayong der Stadt Bijie erreichte der Maisertrag 1059,1 kg pro mu, was einen neuen Rekord in Guizhou darstellt.

Im Jahr 2021 hat Guizhou ein Programm zum Aufbau von landwirtschaftlichen Nutzflächen mit hohem Standard gestartet und plant, 2,5 Millionen mu (ca. 167,5 Tausend Hektar) zusätzliche landwirtschaftliche Nutzflächen anzulegen.

Im Rahmen dieses Programms wird eine Lenkungsgruppe für hochwertiges Getreide und Öl, die sich aus 93 Experten und 2.256 Wissenschafts- und Technologiekorrespondenten zusammensetzt, auf die Felder gehen, um den Landwirten landwirtschaftliche Kenntnisse und Anbaumethoden zu vermitteln.

Auf der Grundlage der Prinzipien „Anpassung des Ackerlandes an die Pflanzmaschine" und :Anpassung der Pflanzmaschinen an das Ackerland" wurden 1,42 Millionen Sätze von Landmaschinen eingesetzt, um Getreide zu pflanzen und die Nahrungsmittelproduktion von Frühjahr bis Herbst zu steigern. Die umfassende Mechanisierung der wichtigsten Getreidekulturen in Guizhou ist von 41 Prozent auf 43 Prozent gestiegen.

In Zukunft wird Guizhou die ökologischen Vorteile voll ausschöpfen und die Produktionsressourcen vernünftig einsetzen, um eine koordinierte Entwicklung zwischen Getreideproduktion und wirtschaftlicher Entwicklung zu erreichen und eine solide Grundlage für die Wiederbelebung des ländlichen Raums und die Modernisierung der Landwirtschaft zu schaffen.

