Das 10. Wuxi International Sister Cities Forum und die 2021 Wuxi International Industrial Cooperation Conference wurden erfolgreich abgehalten

Wuxi, China, 11. Dez., 2021 (ots/PRNewswire)

Am 8. Dezember fand das 10. Wuxi International Sister Cities Forum und die 2021 Wuxi International Industrial Cooperation Conference in Yixing, bekannt als Hauptstadt der Keramik, statt.

Fast 100 Gäste, darunter Botschafter, Konsuln und Vertreter von Handelskammern aus fast 30 Ländern von fünf Kontinenten, kamen zusammen, um neue Bereiche des Austauschs und der Zusammenarbeit zu erkunden und neue Freundschaften im Bereich der Wirtschaft rund um das neue Thema der „industriellen Zusammenarbeit" zu schließen, so das Außenministerium von Wuxi.

Zhao Jianjun, amtierender Bürgermeister der Stadtverwaltung von Wuxi, sagte, dass Wuxi aufrichtig hoffe, den Austausch und die Zusammenarbeit mit den Menschen in den Partnerstädten in breiteren Bereichen und auf einer höheren Ebene zu vertiefen. „Wir werden die Angleichung von Politiken, Branchen und Projekten verstärken, den Ausbau der Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft, Handel und Investitionen in beide Richtungen fördern, komplementäre Vorteile nutzen und eine Zusammenarbeit erreichen, von der alle Seiten profitieren Mit dem Schwerpunkt auf industrieller Entwicklung, wissenschaftlicher und technologischer Innovation, umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Technologien, Städtebau und anderen Bereichen sollen neue Modelle der Zusammenarbeit von Kapital, Technologie und Talenten erforscht werden.

Auf der Konferenz wurden die internationale industrielle Kooperationsplattform „Closer Cooperation, Forever Friendship" und die „Sino-Dutch Big Data Industrial Platform" offiziell ins Leben gerufen, die Wuxi dabei helfen, seine globale industrielle Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Auf der Konferenz wurden die internationalen Kooperationsprojekte verschiedener Städte (Landkreise) und Bezirke vorgestellt, die sich auf 14 Länder und Regionen in aller Welt erstrecken und unter anderem den Austausch von Menschen, die Ausbildung von Personal, künstliche Intelligenz und den Umweltschutz betreffen. Sie zeigt, dass die Umsetzung des Kooperationsplans für den internationalen Austausch in Wuxi hinreichend stark ist und fruchtbare Ergebnisse liefert.

Auf der Konferenz wurde eine Reihe von Videos abgespielt, die die Errungenschaften der internationalen industriellen Kooperationsprojekte der Partnerstädte zeigten und den großen Charme des „Humanistischen Wuxi", des „Intelligenten Wuxi", des „Offenen Wuxi" und des „Innovativen Wuxi" unter vier Aspekten demonstrierten: zwischenmenschliche Beziehungen, industrielle Zusammenarbeit, Vernetzung von Plattformen und gemeinsame Nutzung von Ressourcen.

Das Projekt „See Sister Cities in the Cloud" (Partnerstädte in der Wolke sehen) wurde ebenfalls auf der Konferenz ins Leben gerufen. Werbevideos aus 24 Ländern und 29 internationalen Partnerstädten werden auf Bildschirmen im Freien, z. B. am Flughafen und in der Nanchang-Straße, sowie in U-Bahnen, Bussen und anderen mobilen Terminals gezeigt, so dass die Bürger jederzeit eine „internationale Reise" unternehmen können, ohne das Haus zu verlassen.

Bildunterschrift: Das 10. Wuxi International Sister Cities Forum

