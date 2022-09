Kellerdigital

Kellerdigital bezieht neue Firmenzentrale in Frankfurt am Main und sucht mehrere neue Mitarbeiter

Bild-Infos

Download

Fankfurt am Main (ots)

Kellerdigital, eine Agentur für Mitarbeitergewinnung für Handwerksunternehmen mit bisherigem Sitz in der Brönner Straße in Frankfurt am Main, ist stark gewachsen, sodass der Umzug an einen neuen, größeren Standort ansteht, wie der Geschäftsführer Christian Keller mitteilte. Die neue Firmenzentrale befindet sich Am Großen Hirschgraben 15 in Frankfurt am Main und bietet Platz für mehrere neue Mitarbeiter.

Geschäftsführer Christian Keller: "Kellerdigital ist mit dem Thema Recruiting in Deutschland mittlerweile so stark vertreten, dass wir in unserer Nische zu einem der Marktführer geworden sind. In den letzten fünf Jahren sind wir so stark gewachsen, dass wir an unserem Standort nach und nach die ganze Etage vereinnahmt haben. Kellerdigital wächst weiterhin monatlich um neue Mitarbeiter, sodass der Umzug an einen größeren Standort notwendig ist. So können wir noch vielen weiteren Handwerksunternehmen bei ihrem Wachstum helfen und gleichzeitig neuen Mitarbeitern die Chance geben, einen spannenden Job im Onlinemarketing in einem führenden Unternehmen zu bekommen."

Kellerdigital wächst seit der Gründung vor über 12 Jahren stetig. Aufgrund des Standortwechsels ist das Unternehmen aktuell wieder auf der Suche nach jungen Talenten, die sich in der kreativen Medienbranche verwirklichen möchten. Die Stellen bei der Recruiting-Agentur sind auch für Menschen geeignet, die im Bereich Onlinemarketing tätig sein und Erfahrungen sammeln wollen, ohne sich direkt selbstständig zu machen. Frankfurter oder Studenten der Goethe-Universität, die ihren Beitrag in der Gesellschaft im Kampf gegen den Fachkräftemangel leisten wollen, sind bei Kellerdigital genau richtig. Das Team umfasst aktuell 11 Mitarbeiter und soll sich im nächsten Jahr noch einmal verdoppeln.

"In unserer neuen Location können wir unseren Mitarbeitern ein gepflegtes Büro mit Klimaanlage und allen Standards in attraktiver Lage in der Frankfurter Innenstadt bieten. In den neuen Räumlichkeiten konnten wir ein Studio einrichten, sodass wir Interessenten rund um das Thema Social Recruiting bald auch mit YouTube- und Podcast-Content versorgen können. Junge, kreative Menschen, die im Bereich Medien tätig sein wollen, bekommen hier die Möglichkeit, einen Fuß in ein aufstrebendes Unternehmen in zentraler Lage zu setzen", so der Geschäftsführer Christian Keller.

Über Christian Keller:

Christian Keller ist Experte im Onlinemarketing Gründer und Geschäftsführer der Recruiting-Agentur Kellerdigital, die sich auf die Mitarbeitergewinnung für Handwerksunternehmen spezialisiert hat. Mit über 12 Jahren Erfahrung und einer umfassenden Expertise helfen der Experte und sein Team ihren Kunden, sich den Herausforderungen des Fachkräftemangels erfolgreich zu stellen und langfristigen Unternehmenserfolg zu erzielen. Die innovativen Ansätze und funktionierenden Strategien der aufstrebenden Recruiting-Agentur basieren auf Social-Media-Marketing und liefern regelmäßig und messbar hervorragende Ergebnisse.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.kellerdigital.de/

Original-Content von: Kellerdigital, übermittelt durch news aktuell