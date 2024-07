Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

FAIR PLAY MENARINI INTERNATIONAL AWARD, EIN MAGISCHER ABEND IN FIESOLE ZUM GROSSEN FINALE

Florenz, Italien (ots/PRNewswire)

Ein denkwürdiges Finale: begeisterten die Sportlegenden die vollbesetzten Ränge des Römischen Theaters in Fiesole und bildeten den Abschluss des 28. Fair Play Menarini International Award. Bei der gestrigen Preisverleihung der Veranstaltung, die den Werten Ethik, Loyalität und Respekt gewidmet ist, wurden die Gewinner der Ausgabe 2024 geehrt, die als leuchtende Beispiele für Fairplay und Sportlichkeit im Wettbewerb und im Leben gelten.

Ikonen der internationalen Bühne wurden von den Zuschauern des Römischen Theaters mit Beifall begrüßt. Angefangen mit Samuel Eto'o, der das Beste aus der Welt des Fußballs und den altehrwürdigen Ruhm Kameruns repräsentiert, und Fabio Cannavaro, Kapitän der italienischen Siegermannschaft bei der Weltmeisterschaft 2006. Neben ihnen zwei legendäre Spieler der italienischen Mannschaft: Ciro Ferrara, Vize-Europameister 2000, und Giuseppe Dossena, Held der italienischen Fußballweltmeisterschaft 1982 in Spanien. Eine Aufstellung, die von Cheftrainer Cesare Prandelli, der die italienische Mannschaft 2012 zum zweiten Platz im Europapokal geführt hat, zu Ende gebracht wurde.

Zu den herausragenden Athleten, die den roten Teppich von Fair Play Menarini zierten, gehörten die Eisschnelllaufkönigin Francesca Lollobrigida, die bei den Europameisterschaften 2018 triumphierte, und die Sprinterin Ambra Sabatini, die italienische Fahnenträgerin bei den Paralympics in Paris. Auch der Basketball war mit Stolz vertreten: Marco Belinelli, herausragender NBA-Spieler, während für den Volleyball Gian Paolo Montali, ehemaliger Cheftrainer der Volleyball-Nationalmannschaft der Männer und zweifacher Europameister, im Mittelpunkt stand. Nicht zu vergessen Roberto Rigali, Silbermedaillengewinner in Budapest 2023 in der 4x100-Staffel, die Rallye- und F1-Ikone Cesare Fiorio und der mehrfache Boxweltmeister im Schwergewicht Clemente Russo. Der Sportjournalismus schließlich wurde von Federico Buffa, der Stimme und dem Gesicht der großen Sportereignisse, gewürdigt.

Die Fair Play Menarini-Botschafter, die vor ihnen in die Hall of Fame aufgenommen wurden, überreichten die Preise. Unter ihnen die "Divina" Federica Pellegrini, Gewinnerin der Ausgabe 2022 und Stargast der Veranstaltung, zusammen mit den Moderatoren Rachele Sangiuliano und Omar Schillaci, für die erste Ausgabe der Awards in Partnerschaft mit Sky TG24. Eine Aufzeichnung der Preisverleihung wird auf Sportitalia übertragen.

"Es war eine unvergessliche Veranstaltung, bei der zahlreiche Sportlegenden geehrt wurden - so Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi und Ennio Troiano, Mitglieder des Vorstands der Fair Play Menarini-Stiftung - Was uns am meisten stolz macht, ist die überwältigende Beteiligung des Publikums und die Begeisterung der jungen Generationen, die zeigen, wie sehr die Werte des Fair Play ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft sind. Wir werden diese Emotionen mitnehmen und freuen uns darauf, die Überraschungen bei der Preisverleihung im nächsten Jahr zu enthüllen".

Hier ist die Liste der Gewinner des 28. Fair Play Menarini International Award:

SAMUEL ETO'O

MARCO BELINELLI

FEDERICO BUFFA

FABIO CANNAVARO

GIUSEPPE DOSSENA

CIRO FERRARA

CESARE FIORIO

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA

GIAN PAOLO MONTALI

CESARE PRANDELLI

ROBERTO RIGALI

CLEMENTE RUSSO

AMBRA SABATINI

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454940/Menarini_Award_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454936/Menarini_Award_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2454938/Menarini_Award_3.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2443704/4794690/28th_edition_fair_play_menarini_international_award_Logo.jpg

