MENARINI GIBT EINEN EXKLUSIVEN VERTRIEBSVERTRAG FÜR DAS AFIAS-10 SYSTEM VON BODITECH BEKANNT

Der Vertrag umfasst den exklusiven Vertrieb des AFIAS-10-Einzeltest-Immuntest-Systems (Single Test Immuno-Assay System), einschließlich dem Tuberkulose-Test IGRA (Interferon-Gamma-Release-Assay), in 34 Ländern in Europa

A.Menarini Diagnostics S.r.l. (Menarini) freut sich, einen exklusiven Vertriebsvertrag für das AFIAS-10-System und den IGRA-TB Assay (unter anderem) bekanntgeben zu können, mit dem auf einer mehrjährigen fruchtbaren Zusammenarbeit mit Boditech Med Inc. (Boditech) in Italien aufgebaut wird.

Dieser Vertrag gewährt Menarini mit sofortiger Gültigkeit den Exklusivvertrieb – in 34 Ländern in ganz Europa – des integrierten Systems AFIAS-10, das die Probenentnahme bis zum Liefern von Ergebnissen (Sample-to-Answer) übernimmt. Es handelt sich dabei um eine vollautomatisierte Diagnoseplattform, die 10 verschiedene Tests unabhängig voneinander parallel durchführen kann.

AFIAS-10 bietet ein einfaches Testverfahren, das direkt aus dem Blutentnahmeröhrchen heraus möglich ist, mehrere Tests auf einmal durchführen kann, zeitnahe Ergebnisse liefert und die schnelle Übermittlung medizinischer Informationen ermöglicht. Die Multifunktions-Kartusche für die AFIAS-Plattform ist sofort einsatzbereit und enthält alle Testreagenzien. Derzeit ist sie für die Messung von über 50 Parametern verfügbar.

IGRA-TB ist ein Zytokin-Freisetzungstest für die quantitative Bestimmung von Interferon Gamma (IFN-γ), das von menschlichen Blutzellen produziert wird, die mit Mycobacterium tuberculosis (MTB) Antigenen stimuliert wurden. Insbesondere handelt es sich bei dem AFIAS IGRA-TB-Test um einen einfachen, schnellen und kosteneffizienten Fluoreszenz-Immuno-Assay, welcher auf der AFIAS-10-Plattform durchgeführt werden kann, einer optimalen Lösung für den Test auf latente Tuberkulose für eine breite Palette von Labortypologien.

Tuberkulose ist weltweit eine der häufigsten Todesursachen (1). Laut der WHO erkrankten im Jahr 2021 schätzungsweise 10,6 Millionen Menschen weltweit an Tuberkulose und insgesamt 1,6 Millionen Menschen starben an dieser Krankheit (1). In Europa erkrankten im Jahr 2021 schätzungsweise 230.000 Menschen an Tuberkulose und die Inzidenzrate ist zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten im Vergleich zu 2020 um 1,2 % gestiegen (2).

Fabio Piazzalunga, weltweiter Leiter von A. Menarini Diagnostics S.r.l., erklärte: „Dieser Vertrag stellt eine großartige Gelegenheit für unser Unternehmen dar, zur erforderlichen Effizienz von IVD-Diensten beizutragen, indem ein hochinnovatives System für den Immuntest-Einzeltest-Markt auf dem EU-Markt eingeführt wird, wobei AFIAS-10 perfekt für die dezentralisierte Nutzung bei kostengünstiger Positionierung geeignet ist. Das Plattform-Portfolio von Assays beinhaltet Tests mit hohem medizinischen Wert, wie etwa Tests auf latente Tuberkulose. Der Vertrieb von AFIAS-10 wird von der Nutzung unserer starken Vertriebs- und Marketingkräfte profitieren, die in den von dem Vertrag abgedeckten Ländern eingesetzt werden."

Weitere Informationen erhalten Sie auf https://www.menarinidiagnostics.com/en-us/Home/Professional-Diagnostics/Immunochemistry/AFIAS-10/Features

Informationen zu Boditech Med:

Boditech Med Inc. entwickelt seit 20 Jahren Produkte für die In-vitro-Diagnostik und diagnostische Reagenzien. Das in Korea ansässige Unternehmen ist führend bei der Sondierung neuer Märkte durch die Automatisierung von Immundiagnostikgeräten für die Diagnose vor Ort und die Entwicklung neuer hochempfindlicher Diagnostika.

Informationen zu A.Menarini Diagnostics, The Human Touch of Technology:

Seit mehr als 45 Jahren widmet sich das Unternehmen der Unterstützung von medizinischem Fachpersonal bei der Erstellung sicherer und tragfähiger Diagnosen, wodurch die Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt verbessert wird.

A.Menarini Diagnostics ist Teil der 1886 gegründeten Menarini Pharmaceutical Group. Heute ist das Unternehmen in 140 Ländern auf der ganzen Welt präsent, beschäftigt über 17.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2022 einen Umsatz von 4,154 Milliarden Euro.

