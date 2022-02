Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite

Gespräche mit Nobelpreisträgern: Die Fondazione Menarini startet ihre Reihe „Dialogs Beyond Borders"

Florenz, Italien (ots/PRNewswire)

Wer sind die Helden, die den Werdegang der Nobelpreisträger inspiriert haben? Auf welche Schwierigkeiten sind sie gestoßen und wie haben sie diese überwunden? Dank „Dialogs Beyond Borders", einer neuen Rubrik auf der Website der Fondazione Internazionale Menarini mit Interviews von Wissenschaftlern wie Louis Ignarro, Donna Strickland und Barry Marshall, kann nun jeder von uns einen Einblick in den Werdegang und das Privatleben einiger der größten Namen in der Welt der Wissenschaft gewinnen.

„Mein Vater stammt ursprünglich aus Torre del Greco und meine Mutter aus Panarea. Sie lernten sich in den Vereinigten Staaten kennen, vor dem Zweiten Weltkrieg: Mein Englisch war anfangs sehr schlecht, und wie Sie sich vorstellen können, konnten mir meine Eltern beim Lesen und Schreiben nicht viel helfen. Aber glücklicherweise war ich immer sehr neugierig, schon in jungen Jahren. Meine Geschichte ist wirklich eine amerikanische Erfolgsgeschichte" , kommentierte Louis Ignarro, Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin „für seinen Beitrag zur Entdeckung der Auswirkungen des Stickstoffmonoxidmoleküls auf das Herz-Kreislauf-System."

Zu den großen Namen, die in der Reihe „Beyond Borders" zu Gast sind, gehören Donna Strickland, die 2018 den Nobelpreis für Physik für „revolutionäre Erfindungen auf dem Gebiet der Laserphysik" erhielt, und Tasuku Honjo, der 2018 den Nobelpreis für Medizin für seine Forschung zur Nutzung des Immunsystems als Waffe im Kampf gegen Krebs erhielt. Seine Studien auf dem Gebiet der Immuntherapie, die er zusammen mit seinem Kollegen James Allison durchführte, gelten als Meilenstein im Kampf gegen den Krebs.

Mit einem Klick können Sie sich die Geschichte von Barry Marshall anhören, der 2005 dank seiner Entdeckung der Rolle von Helicobacter Pylori bei Geschwüren den Nobelpreis für Medizin erhielt.

„Mit diesem neuen Format wollten wir ein informelles Gespräch mit einigen der großen Namen in der wissenschaftlichen Forschung führen - viele von ihnen sind Nobelpreisträger. Wir wollten einige Aspekte des persönlichen Lebens von Personen beleuchten, die durch ihre Studien und ihre Entschlossenheit einen großen Einfluss auf das Leben von Patienten hatten und vielleicht sogar andere dazu inspirieren, eine berufliche Laufbahn im Bereich der Biowissenschaften einzuschlagen", erklärt Lorenzo Melani, Vorsitzender und wissenschaftlicher Direktor der Fondazione Internazionale Menarini.

Die Videointerviews sind hier verfügbar www.en.fondazione-menarini.it/Home/Dialogs-Beyond-Borders.

