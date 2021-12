Roomex

Roomex verleiht den „Workforce Hotel Award", der herausragende Leistungen in der Hotellerie für Reisende der mobilen Workforce würdigt

Dublin (ots/PRNewswire)

Als einzige Auszeichnung im Bereich der Hospitality für die mobile Workforce spiegelt die jährliche Auszeichnung das Engagement von Hotels wider, die sich auf die besonderen Bedürfnisse der mobilen Workforce einstellen.

Roomex, die führende Reisemanagement-Plattform für die mobile Workforce, gab heute die Einführung des Roomex Workforce Hotel Award bekannt. Mit der Auszeichnung werden Hotels gewürdigt, die zusätzliche Leistungen anbieten, um den Bedürfnissen der mobilen Workforce gerecht zu werden - von gesicherten Parkplätzen über frühes und spätes Einchecken bis hin zur Bereitstellung von Mahlzeiten - und damit ihr Engagement für die Unterstützung der mobilen Workforce unter Beweis stellen.

Reisende der mobilen Workforce haben besondere Bedürfnisse. Sie bauen Straßen, legen Stromleitungen, versorgen Städte mit Strom und führen projektbezogene Arbeiten aus, die nicht vom Schreibtisch aus erledigt werden können. Während der weltweiten Pandemie, als der Freizeit- und Geschäftsreiseverkehr zum Erliegen kam, hatten viele Unternehmen keine andere Wahl, als ihre wichtigsten Mitarbeiter vor Ort zu halten. Die heute ausgezeichneten Hotels haben zusammen mit Roomex dazu beigetragen, dass diese Reisenden in einer Zeit der Angst und Ungewissheit ein zweites Zuhause gefunden haben.

„Reisende der mobilen Workforce haben ganz besondere Bedürfnisse, die nicht alle Hotels erfüllen", sagt Keith Watson, VP Supply and Customer Success bei Roomex. „Wir wollten diejenigen auszeichnen, die sich auf diese Art von Reisenden einstellen und die besten Preise, Einrichtungen und den besten Kundenservice bieten."

Der Workforce Hotel Award wird von den Roomex-Experten für die mobile Workforce vergeben und spiegelt die herausragenden Leistungen in den Bereichen Kundenservice und Flexibilität wider, die von den Besten der Branche geboten werden. Zu den diesjährigen Gewinnern gehören Hotels von Premier Inn, Dalata, Jurys & Leonardo, Atlas, Best Western Hotels und weitere in ganz Irland, Großbritannien und Deutschland.

„Wir sind begeistert, von Roomex ausgezeichnet worden zu sein", sagt Patrice Lennon, Leiterin Vertrieb und Marketing bei der Dalata Hotel Group. „Unsere Gäste der mobilen Workforce sind uns sehr wichtig, und wir sind stolz darauf, ihnen einen stressfreien und komfortablen Aufenthalt zu bieten, damit sie sich wie zu Hause fühlen.

Weitere Informationen über den Roomex Workforce Hotel Award finden Sie unter https://www.roomex.com/roomex-workforce-awards.

Informationen zu Roomex

Roomex wird von Reiseexperten unterstützt und ist die führende Reise- und Spesenmanagement-Plattform für die mobile Workforce und projektbezogene Reisen. Roomex hilft Ihnen, alle Ihre Unterkünfte, Züge und Ausgaben an einem Ort zu buchen, zu verwalten, zu bezahlen und zu analysieren - das spart sowohl Zeit als auch Geld. Roomex wurde 2004 in Dublin, Irland, gegründet und verfügt über Niederlassungen in Boston, London und München. Das Unternehmen hat sich zu einem globalen Unternehmen mit Kunden wie Ainscough, Imtech, Stonegate und der LNT Group entwickelt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.roomex.com.

Original-Content von: Roomex, übermittelt durch news aktuell