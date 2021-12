Press office for Elena Baturina

BE OPEN gibt den Gewinner des Online-Wettbewerbs #BEOPENUrbanGreen zur Förderung eines grüneren und nachhaltigeren Stadtlebens bekannt

BE OPEN, ein kreativer Think-Tank, der von der internationalen Unternehmerin und Philanthropin Elena Baturina gegründet wurde, gibt den Gewinner von #BEOPENUrbanGreen bekannt, einem offenen kreativen Aufruf über soziale Medien.

BE OPEN ist davon überzeugt, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation nicht auf die Kunst- und Designindustrie beschränkt ist. Die Reihe der Online-Challenges richtet sich an kreative Köpfe rund um den Globus, die ihre Augen offen halten, die Inspiration im Alltag finden und in der Lage sind, sie mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umzusetzen.

Diese Challenge setzt die Reihe der öffentlichen Wettbewerbe fort, die vom SDG-Programm der UN inspiriert sind, einem universellen Aufruf zum Handeln, um die Armut zu beenden, den Planeten zu schützen und sicherzustellen, dass alle Menschen bis 2030 Frieden und Wohlstand genießen.

Dieses Mal bitten wir Sie, Ihre Vision einer nachhaltigeren, naturfreundlicheren städtischen Umgebung zu teilen, indem Sie sich an dem öffentlichen Instagram-Aufruf #BEOPENUrbanGreen beteiligen und visuelle Beiträge einreichen.

Eine grüne Umgebung im städtischen Kontext wirkt sich positiv auf die Gesundheit der Menschen aus und trägt wesentlich zu unserer Lebensqualität bei. Pflanzen in der Stadt spenden Schatten, verbessern die Luftqualität, absorbieren CO2 und Schwermetalle und dienen als Klimamoderator.

BE OPEN möchte alle würdigen, die zu diesem Thema über Instagram Bildmaterial mit dem Hashtag #BEOPENBetterWay eingeschickt haben, und damit die Fähigkeit der Menschen zelebriert haben, die Realität um sie herum kreativ zu interpretieren. Die Mitglieder der BE OPEN-Community haben den Gewinnerbeitrag aus einer Auswahlliste von Einreichungen mit der höchsten Anzahl von „Likes" von Instagram-Benutzern ausgewählt.

Unsere Glückwünsche und der Preis in Höhe von 300 € gehen an Raju Ghosh, Einkäufer im Textileinzelhandel in Dubai, für die Darstellung von Architektur, die in völliger Harmonie mit der Schönheit von Pflanzen verbunden ist.

Ein Applaus an alle kreativen Köpfe rund um den Globus, die sich an unseren Herausforderungen beteiligen und noch einmal vielen Dank.

BE OPEN ist eine kulturelle und soziale Initiative, die von der Philanthropin, Geschäftsfrau und Unternehmerin Elena Baturina gegründet wurde. Wir sind davon überzeugt, dass die Fähigkeit zur kreativen Interpretation nicht auf die Kunst- und Designindustrie beschränkt ist. Die Reihe der Online-Challenges richtet sich an kreative Köpfe rund um den Globus, die ihre Augen offen halten, die Inspiration im Alltag finden und in der Lage sind, sie mit ihrer eigenen, einzigartigen Vision umzusetzen.

