Hotel Wastlhof

4Ws für ein Urlaubshalleluja: Winter, Wohlfühlen, Wastlhof****, Wildschönau!

Bild-Infos

Download

Wildschönau (ots)

Diese 4 Wörter verbindet nicht nur der Anfangsbuchstabe, sie stehen für ganz besondere Urlaubsfreuden. Snowboarden oder Skifahren, Langlaufen oder Schneeschuhwandern, Reiten oder Rodelspaß: Für all diese Möglichkeiten ist der Wastlhof der ideale Ausgangspunkt, denn die Wege sind kurz. 145 Pistenkilometer, 24 urige Skihütten und drei abenteuerliche Snowparks vom Verbund "SkiJuwel" zum Greifen nah. Die Langlaufloipen sind direkt vor dem Haus, zur Rodelbahn Niederau sind es nur ein paar Schritte und ein Reitstall gehört direkt zum Hotel. So erreichen Sie ohne Mühe tolle Wintersportabenteuer und lassen das Auto einfach stehen.

Sie entscheiden, was Ihnen Spaß macht und Freude beschert. Das fängt bei der Wahl Ihres Refugiums an: ein gemütliches Zimmer im Wastlhof oder eine großzügige Suite in der neuen Alpin Lodge? Das geht bei den kulinarischen Freuden weiter: Mit einem herzhaften Frühstück den Tag einläuten und mit einem eleganten Dinner ausklingen lassen. Dazwischen die Seele baumeln lassen im großzügigen Wellness-, Bade- & SPA-Bereich oder aktiv sein und das umfangreiche Angebot in und rund um das Hotel erleben.

Hier das Winter-Aktiv-Angebot auf einem Blick:

Wer im Sommer gerne wandert, der sollte es im Winter mal das Schneeschuhwandern ausprobieren. Fernab der Piste wandert man auf lustigen Schuhen durch die unberührte Natur. 1 x wöchentlich ist eine Schneeschuhwanderung - organisiert vom Tourismusbüro - inklusive!

Vom Hotel direkt auf die Loipe. Langlaufen ist voll im Trend und immer mehr sportliche Zeitgenossen wählen Langlaufen zu ihrer Lieblingssportart. Vielfältige Langlaufangebote und tolle Urlaubspakete warten in der Wildschönau auf Sie - in Sichtweite des Wastlhofs, dem Ausgangspunkt für Ihre Touren.

Die Rodelbahn am Schatzberg garantiert viel Spaß auf fünf Kilometern Strecke. An der Mittelstation des Schatzberges beginnt die Rodelbahn, die bequem mit der Gondelbahn zu erreichen ist. Ein außergewöhnliches Erlebnis ist das Nachtrodeln. Die Roggenboden-Lifte bieten mittwochs und donnerstags (für Gruppen jederzeit) Nachtrodeln inklusive Rodelverleih an. Und das Beste: Im Wastlhof stehen topaktuelle Rodeln zum Ausleihen für Sie parat!Reit- und Pferdefreunde sind im Wastlhof das ganze Jahr zuhause, denn auch der Winter eignet sich hervorragend für einen Reiturlaub. Bei jeder auch noch so kalten und stürmischen Witterung bietet sich die hoteleigene Reithalle an. Die meisten Tage im Winter kann man auch draußen auf dem Rücken der Pferde verbringen.

Nach einem aktiven Wintertag erwärmt die herzliche Atmosphäre im Wastlhof das Urlauberherz. Mit einem frischen Apfelstrudel bei der Nachmittagsjause oder einigen entspannten Minuten in der Sauna. Ganz nach den persönlichen Vorlieben... Damit jeder nach seinen Ausflügen in Eis und Schnee auch schnell wieder zu Kräften kommt, um seine Erlebnisse und Abenteuer mit Familie und Freunden zu teilen - und mit all den anderen, die Ihren Winterurlaub im Hotel oder in der Alpin Lodge verbringen.

-------------------------

Ski-Spaß Wochen im Wastlhof

7 Uebernachtungen inkl. Wohlfuehlpension und 6 Tage Skipass

in der Zeit vom 08.01. bis 22.01.2022

ab Euro 969,- pro Person z. B. im DZ Alpenrosein der Zeit vom 05.03. bis 19.03.2022

ab Euro 985.- pro Person z. B. im DZ Alpenrosein der Zeit vom 19.03. bis 03.04.2022

ab Euro 1071,000 pro Person z. B. im DZ Alpenrose

----------------------

Hotel & Alpin Lodge Der Wastlhof ****

Familie Brunner

Wildschönauerstraße Niederau 206

A-6314 Wildschönau

Tel. 0043-5339-8247

info@hotelwastlhof.at

www.hotelwastlhof.at

Original-Content von: Hotel Wastlhof, übermittelt durch news aktuell