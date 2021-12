Hotel Wastlhof

Beim Winterurlaub kommt es nicht immer auf die Größe des Skigebietes an. Willkommen im Wastlhof **** im Hochtal Wildschönau in Tirol.

Wildschönau

Kleinere Regionen und Ortschaften sind der Geheimtipp für Winterfreunde. Sie sind familienfreundlich, persönlich und leistbar. Bereits schon die Anreise ist stressfrei, da die Anzahl der Hotels überschaubar ist. Ein besonderer Tipp für Familien in der Wildschönau ist "Der Wastlhof".

Vergnügen rein, Alltag raus heißt es in diesem 4-Sterne-Hotel mit eigenem Reitstall. Die Umgebung und das Ambiente des Hotels sind getragen von Vitalität und von frischer Energie. Sie entscheiden, was Ihnen Spaß macht und Freude beschert. Das fängt bei der Wahl Ihres Refugiums an: ein gemütliches Zimmer im Wastlhof oder eine großzügige Suite in der neuen Alpin Lodge? Das geht bei den kulinarischen Freuden weiter: Mit einem herzhaften Frühstück den Tag einläuten und mit einem eleganten Dinner ausklingen lassen. Dazwischen die Seele baumeln lassen im großzügigen Wellness-, Bade- & SPA-Bereich oder aktiv sein und das umfangreiche Angebot in und rund um das Hotel erleben.

Loipe, Schilift, Rodelbahn und Reithalle sind direkt vor dem Haus

145 Pistenkilometer, 24 urige Skihütten und drei abenteuerliche Snowparks vom Verbund "SkiJuwel" zum Greifen nah.

Die Langlaufloipen sind direkt vor dem Haus, zur Rodelbahn Niederau sind es nur ein paar Schritte. So erreichen Sie ohne Mühe tolle Wintersportabenteuer und lassen das Auto einfach stehen.

Winterwanderungen und Schneeschuh-Wandern

Wie wär's mal mit "Trappern"? Wer im Sommer gerne wandert, der sollte es im Winter mal mit "Trappern" probieren. Trappern ist der zeitgemäße Ausdruck für Schneeschuhwandern. Fernab der Piste wandert man mit einem "Trapper" und einer heiteren Truppe auf lustigen Schuhen durch die unberührte Natur. 1 x wöchentlich ist eine Schneeschuhwanderung - organisiert vom Tourismusbüro - inklusive!

Langlauf-Lust

Vom Hotel direkt auf die Loipe. Langlaufen ist voll im Trend und immer mehr sportliche Zeitgenossen wählen Langlaufen zu ihrer Lieblingssportart. Vielfältige Langlaufangebote und tolle Urlaubspakete warten in der Wildschönau auf Sie - in Sichtweite des Wastlhofs, dem Ausgangspunkt für Ihre Touren.

Tourenschilauf

Sie haben sich mit der Wildschönau eines der schönsten Tourengebiete der Ostalpen ausgesucht. In der einschlägigen Führerliteratur wird das Hochtal aufgrund seiner aussichtsreichen Gipfel und dennoch sanften Hänge als Paradies für den Wintersportler gehandelt.

Rodelspaß

Die Rodelbahn am Schatzberg garantiert viel Spaß auf fünf Kilometern Strecke. Für Familien ist das eine tolle Abwechslung zur Skipiste. An der Mittelstation des Schatzberges beginnt die Rodelbahn, die bequem mit der Gondelbahn zu erreichen ist.

Ein außergewöhnliches Erlebnis ist das Nachtrodeln - wer tagsüber lieber Ski fährt, muss nicht aufs Rodelvergnügen verzichten. Die Roggenboden-Lifte bieten mittwochs und donnerstags (für Gruppen jederzeit) Nachtrodeln inklusive Rodelverleih an. Und das beste: Im Wastlhof stehen topaktuelle Rodeln zum Ausleihen für Sie parat!

Reiten im Winter

Reit- und Pferdefreunde sind im Wastlhof das ganze Jahr zuhause, denn auch der Winter eignet sich hervorragend für einen Reiturlaub. Bei jeder auch noch so kalten und stürmischen Witterung bietet sich die hoteleigene Reithalle an. Die meisten Tage im Winter kann man auch außerhalb auf dem Rücken der Pferde verbringen. Den Pferden und den Menschen tut die Bewegung an der frischen Luft sehr gut.

Wastlhof-Vorteilswochen

7 Tage Urlauben und 6 bezahlen

in der Zeit vom 09.01. bis 22.01.2022

in der Zeit vom 05.03. bis 19.03.2022

ab Euro 720.- pro Person z. B. im Doppelzimmer Alpenrose

Kinder bis einschließlich 14 Jahre Urlauben kostenlos im Zimmer von 2 Erwachsenen

