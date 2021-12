2021 Imperial Springs International Forum

Internationales Forum Imperial Springs 2021 strebt Globale Zusammenarbeit im Zeitalter nach der Pandemie an

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Unter dem Motto „Multilateralismus 2.0: Globale Zusammenarbeit im Zeitalter nach der Pandemie",ging das internationale Imperial Springs Forum 2021, am 6. Dezember in Guangzhou zu Ende. Über 160 Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus mehr als 30 Ländern nahmen online oder vor Ort an dem Forum teil.

Die Gäste tauschten Erkenntnisse und Inspirationen zu sechs Schlüsselthemen aus: „Multilateralismus und nachhaltige Entwicklung", „Reform und Öffnung vorantreiben, Win-Win-Kooperation fördern", „Global Governance und Chinas Perspektive", „Integrative, nachhaltige und widerstandsfähige Städte in der Belt and Road Initiative", „Die Belt and Road Initiative für neue Chancen und neue Zusammenarbeit" und „Chinesisch-australische Wirtschafts- und Handelsbeziehungen". Die Diskussionen werden durch den Konsens über die wichtige Rolle des Multilateralismus in der globalen Zusammenarbeit nach der Pandemie und die Veröffentlichung der Erklärung von Imperial Springs 2021 unterstrichen.

Wie die Erklärung nahelegt, sind die Menschen eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft. Die Delegierten aus verschiedenen Ländern waren sich einig, die Pandemie zu bekämpfen und die globalen Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Kein Land ist gegen die Bedrohung durch Covid-19 immun, weshalb Solidarität und Zusammenarbeit die wesentlichen Bestandteile des Heilmittels sind, das die Welt heute mehr denn je braucht.

Margaret Chan, Gründungsdekanin der Tsinghua Vanke School of Public Health und ehemalige Generaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation, sagte auf einer Sitzung am Morgen des 6. Dezembers, dass die Pandemie die Schwächen der globalen Gesundheitspolitik und der Zusammenarbeit aufgedeckt habe. In dieser vernetzten Welt voller Unwägbarkeiten ist eine globale Zusammenarbeit notwendig, um unsere gemeinsamen Herausforderungen zu lösen und die globale Gesundheitspolitik zu verbessern.

Die Erklärung von Imperial Springs aus dem Jahr 2021 ruft alle Länder zu konkreten Maßnahmen auf, um die multilaterale Zusammenarbeit zu verstärken, das internationale System mit den Vereinten Nationen als Kernstück aufrechtzuerhalten und an den grundlegenden Normen für die internationalen Beziehungen festzuhalten, die auf den Prinzipien der UN-Charta basieren.

In seiner Videobotschaft rief Antonio Guterres, ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen, zu einem „inklusiveren Netzwerk und einem effektiveren Multilateralismus" auf und wies darauf hin, dass neue multilaterale Lösungen erforderlich seien, um die gemeinsamen Herausforderungen der Menschheit zu bewältigen.

Gordon Brown, ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs, sagte auf dem Forum, dass Probleme wie soziale Ungerechtigkeiten, Klimawandel, Ungleichheiten bei Impfstoffen und digitale Unsicherheiten globaler Natur seien und globale Lösungen erfordern. Die Welt muss gerade jetzt gemeinsam handeln.

Esko Aho, ehemaliger finnischer Ministerpräsident, sagte, dass die Länder zusammenarbeiten müssten, um gemeinsame Regeln zu schaffen und einen offenen, multilateralen Handel zu fördern, damit alle davon profitieren könnten und sichergestellt sei, dass „jeder in der Lage ist, sich den gemeinsamen Zielen anzuschließen."

Unter den Teilnehmern herrscht die Überzeugung vor, dass die Länder zur Bewältigung der globalen Herausforderungen für die gemeinsamen Werte der Menschheit eintreten, den Multilateralismus konsequent hochhalten und die Demokratisierung der internationalen Beziehungen fördern sollten. Nur durch die Förderung von Solidarität und Zusammenarbeit unter dem neuen Paradigma der Win-Win-Situation und der gemeinsamen Entwicklung kann die Welt eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufbauen.

