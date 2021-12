CCTV+

Der Kreis Jinxi ist der beste Ort, um alte Dörfer in der Provinz Jiangxi zu besuchen. Im Landkreis gibt es mehr als 100 gut erhaltene traditionelle Dörfer mit über 11.000 Gebäuden aus der Ming- und Qing-Dynastie, die ihn zu einem „Museum der alten Dörfer ohne Mauern" machen. In den letzten Jahren hat der Kreis Jinxi sein unbegrenztes Potenzial von „altem Dorf + Tourismus" voll ausgeschöpft, indem er einen Gesamtplan zur Förderung der Integration und Entwicklung des diversifizierten Tourismus aufgestellt hat. Wir haben eine Dynamik des Tourismusbooms im ganzen Land erlebt, wo „überall die Landschaft zum Reisen ist und jeder daran teilhaben und davon profitieren kann", was die grenzüberschreitende Integration und die kräftige Entwicklung verschiedener Branchen vorantreibt.

Hier erhält jedes Dorf einen einzigartigen Charakter, und immer mehr Dörfer haben eine vielversprechende Zukunft vor sich. In den letzten Jahren hat der Kreis Jinxi versucht, die kulturellen Hintergründe der einzelnen Dörfer zu erforschen und ihnen mit neuen Technologien und westlichen Elementen ein neues Gesicht zu geben. Durch die organische Kombination aus dem Aufbau einer schönen Landschaft und der Entwicklung des ökologischen Tourismus hat Jinxi einen neuen Weg gefunden, alte Dörfer zu erhalten und wiederzubeleben. Jinxi

Heutzutage hat sich die Marke „Jinxi Ancient Village" allmählich etabliert und ist in der Öffentlichkeit bekannt. Als kulturelles Markenzeichen hat es viele Menschen angezogen. „Wenn du Jinxi besucht hast, willst du keine anderen Dörfer mehr besuchen." Dies ist die beste Bewertung ausländischer Touristen, die Jinxi besucht haben, und auch der stärkste Beweis für das kulturelle Vertrauen in die alten Dörfer vor Ort.

Es ist erwähnenswert, dass die lokale Regierung von Jinxi aktiv den Mechanismus zur Umwandlung des Wertes ökologischer Produkte in die Realität erforscht und die Führung bei der Einführung des landesweit ersten „Finanzkredits für alte Dörfer" übernommen hat, bei dem die Betriebsrechte alter Gebäude an Banken verpfändet werden. Diese Maßnahmen haben erfolgreich eine Reihe von jahrhundertealten „schlafenden Vermögenswerten" aktiviert und wirksam zur Wiederbelebung der lokalen ländlichen Wirtschaft beigetragen.

