Polis Etica: „Es sollte klar sein, dass alle tatsächlich am Frieden interessiert sind"

Am 5. Februar veröffentlichte der italienische „Canale" eine neue Talkshow „Platz der Freiheit" (Piazza Libertà) um die aktuelle Eskalation in der Ukraine zu diskutieren und nach einer Antwort auf die Frage „qui bono", oder wer ist an dem Krieg interessiert, zu suchen.

Die Talkshow wurde von Armando Manocchia, Journalist und Gründer von Imola Oggi (www.imolaoggi.it), Senator Luigi Marino, Leiter des Zentrums für Eurasische Studien Stefano Vernole, Philosoph und Leiter der internationalen Abteilung von Polis Etica Leonardo Dini, Direktor und Gründer von Polis Etica Guido de Simone moderiert.

Senator Luigi Marini erinnerte zunächst an die ersten beiden Amtszeiten des russischen Präsidenten Putin, in denen er eine konstruktive Zusammenarbeit und einen regen Handel zwischen Russland und Europa wiederherstellte. Gleichzeitig wurden die Beziehungen zu den USA durch die NATO-Erweiterung in Richtung der russischen Grenzen belastet, die gemäß den Vereinbarungen mit Gorbatschow Ende der 1980er Jahre nicht stattfinden sollte. „Das ist das Problem der Probleme", sagte der Senator. „Was die eskalierende Situation in der Ukraine angeht, so begann sie 2014, als Janukowitsch durch einen Staatsstreich abgesetzt wurde, und seitdem hat sich die Lage immer weiter verschlechtert. Wir sehen, dass Russland solche Risiken nicht in unmittelbarer Nähe seiner Grenzen haben kann. Aber die Lösung muss politisch sein, nicht militärisch."

Stefano Vernole brachte die religiöse Frage zur Sprache, die auch dazu benutzt wurde, die Grundlagen der kulturellen Beziehungen zu Russland zu untergraben, indem er auf die Spaltung der orthodoxen Kirche hinwies, wenn der Balkan und die Ukraine „nicht mehr auf Moskau blicken und sich von ihren eigenen kulturellen und geistigen historischen Bindungen lösen" würden.

Den Experten zufolge zielt die Wut gegen Russland auf die Schaffung eines künstlichen „gefährlichen Feindes" und die Rückkehr zu den Formaten des Kalten Krieges ab, die den aktiven Waffenhandel und die militärische Expansion begünstigen, so Guido de Simone. Die mangelnde Einigkeit innerhalb der EU macht die Situation noch komplizierter.

Die Experten kamen zu dem Schluss, dass es - abgesehen von äußeren Einflüssen - keinen wirklichen Grund für einen Krieg gibt und dass eigentlich alle am Frieden interessiert sind. „Die Ukraine und halb Russland sind Teil desselben europäischen Raums, sie haben dieselbe Kultur", sagt Leonardo Dini.

Die USA und Europa seien es der Ukraine schuldig, so Guido de Simone, sie sollten ihr helfen, aus der Falle herauszukommen, in die sie aus geopolitischen Gründen und aus überholten russophoben Motiven geraten ist.

