POLIS ETICA veranstaltet eine Expertendiskussion „Das europäische Problem: zwischen den USA und Russland"

POLIS ETICA, eine öffentliche Schule für politische Bildung, hat eine Online-Veranstaltung organisiert, um das Thema zu diskutieren: Das europäische Problem: zwischen den USA und Russland.

Italienische Fachleute analysierten die Standpunkte all jener, die in der Krise der Beziehungen zwischen der Ukraine und Russland eine Funktion haben, „in der Tat hauptsächlich die Vereinigten Staaten und die NATO," betonte Dr. Stefano Vernole, Direktor von CeSEM / Eurasien. „Durch die Initiative Frankreichs und Deutschlands im ewigen Kampf um die europäische Führung wird die Europäische Union ins Abseits gedrängt."

Sen. Luigi Marino skizziert „die 3 Arten pro-europäischer Staaten: Radikale Atlantiker (Baltikum, Polen, usw.), Autonomisten (Frankreich) und Pragmatiker (Italien), deshalb kommt es darauf an, wie man im Bündnis agiert und inwieweit man immer 'Ja' sagen muss". In der Tat kann all dies gerade wegen der europäischen institutionellen Schwäche geschehen, die von den einzelnen Staaten gewollt und aufrechterhalten wird, erklärte der Analyst, der Botschafter Prof. Maurizio Melani, dass „die anzustrebende diplomatische Lösung auf der vollständigen Umsetzung der Minsker Vereinbarungen und auf der Aussicht auf eine erneuerte europäische Sicherheitsarchitektur mit einer neuen Saison der Rüstungskontrolle und des Aufbaus gegenseitigen Vertrauens beruhen muss. Putin übt mit militärischen Übungen Druck aus, um den Westen zu Verhandlungen zu drängen, aber das sind Spielchen, die sich allerdings als sehr gefährlich erweisen können, wenn es zu einem unvorhergesehenen Unfall kommen sollte".

Guido De Simone, Direktor von POLIS ETICA, wendet ein, dass es für Washington genauso gefährlich, wenn nicht sogar noch gefährlicher ist, der ukrainischen Armee modernste Waffen zu geben.

Anthropologe Eliseo Bertolasi, Analyst bei Vision & Global Trends, hält es für unwahrscheinlich, dass Russland ukrainisches Gebiet tatsächlich angreifen werde.

Dr. Marco Ghisetti, CeSEM/Eurasien-Analyst, sieht eher einen Demonstrationsakt Russlands in der Nähe der USA und nennt Huntington und die Verwerfungslinien, auf denen Konflikte möglich sind, denn es ist der Fall der Ukraine, der entmilitarisiert werden muss, weil das Militär die einzige Barriere zwischen Europa und Asien ist.

Dr. Stefano Vernole weist darauf hin, dass es zwar ein demokratisches Amerika gibt, das es vorzieht, sich auf den Frieden zu verlassen, um Geschäfte machen zu können, dass aber die Probleme von der Elite des militärisch-industriellen Komplexes der USA verursacht werden, die Russland als „Feind" braucht und versucht, es anachronistisch einzukreisen.

De Simone zieht eine Schlussfolgerung mit dem Vorschlag eines noch nie dagewesenen trilateralen Bündnisses zwischen allen westlichen Ländern, einschließlich Russlands, das nicht nur unzweifelhaftes Wohlergehen und allgemeine Bequemlichkeit schafft, sondern auch China mit seinem ungestümen Wachstum nicht erlaubt, eine unipolare Haltung einzunehmen, ähnlich der der Elite. Globalist mit Sitz in den USA.

An der Diskussion beteiligen sich: der Politikwissenschaftler Sen. Luigi Marino, der Direktor von CeSEM/Eurasia, Dr. Stefano Vernole, der Anthropologe und Analyst von Vision & Global Trends Dr. Eliseo Bertolasi, der Analyst von CeSEM / Eurasia, Marco Ghisetti, moderiert von Dr. Leonardo Dini, Direktor des International Politics Department von POLIS ETICA, und dem Gründer des letzteren, Guido De Simone.

